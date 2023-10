SÚHRN: Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali koaličnú dohodu

Prečítajte si aj: SMER, HLAS A SNS PODPÍSALI KOALIČNÚ DOHODU

Bratislava 16. októbra (TASR) - Lídri strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali v pondelok koaličnú dohodu. Mená budúcich ministrov zatiaľ nezverejnili, prvá sa ich má dozvedieť prezidentka Zuzana Čaputová. TASR prináša súhrn udalostí v súvislosti s podpisom koaličnej dohody.- Podpisom memoranda o porozumení a koaličnej dohody sa podľa prezidentky Zuzany Čaputovej naplnila podmienka poverenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica zabezpečiť vláde väčšinovú podporu v Národnej rade SR. Hlava štátu ďalšie kroky oznámi po tom, ako sa bude môcť oboznámiť s menami navrhovaných členov vlády. Zoznam jej zatiaľ nedoručili.- Premiérsky post má zastávať nominant Smeru-SD. Smer-SD má obsadiť ministerstvá spravodlivosti, dopravy, financií, zahraničných vecí, obrany a pôdohospodárstva. Hlasu-SD majú patriť posty ministrov vnútra, hospodárstva, zdravotníctva, školstva, práce a tiež ministra investícií a regionálneho rozvoja. SNS bude nominovať šéfov rezortov životného prostredia, kultúry aj nového ministerstva športu a cestovného ruchu. Tzv. krížová kontrola má byť len na niektorých ministerstvách.- Predsedom Národnej rady SR má byť nominant Hlasu-SD. Koaličné strany nominujú aj podpredsedov, jedného má navrhnúť opozícia. Čo sa týka rozdelenia parlamentných výborov, opozícii majú patriť pozície predsedov kontrolných výborov. V ostatných má väčšinu predsedníckych pozícií zastávať koalícia.- Predseda Smeru-SD Robert Fico chce, aby sa o programovom vyhlásení a dôvere vláde hlasovalo v parlamente do 17. novembra. Termín by chceli stihnúť v prípade, že vláda bude menovaná na budúci týždeň. Cieľom novej vlády bude podľa Fica konsolidovať verejné financie tempom, ktoré neohrozí dosiahnutý sociálny štandard a umožní veľké investície na podporu hospodárskeho rastu. Zdôraznil, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska zostáva nemenná. Načrtol tiež zmeny v trestnom práve a mechanizme ochrany ľudských práv.- Predsedníctvo Hlasu-SD v pondelok schválilo nominácie strany na funkciu predsedu parlamentu a ministrov. Verejnosť sa dozvie konkrétne mená na utorkovej (17. 10.) tlačovej konferencii. Líder Peter Pellegrini deklaroval, že nominanti Hlasu-SD na ministerstvách budú ľudia, ktorí majú základné schopnosti takéto významné pozície zastávať, funkcie budú vykonávať s plnou vážnosťou a plným nasadením s cieľom doručiť ľuďom viditeľné výsledky vo svojich rezortoch. Zdôraznil, že Slovensko potrebuje v čo najkratšom možnom termíne funkčnú, stabilnú a odborne pripravenú vládu.- SNS chce aj v rámci tvorby programového vyhlásenia vlády dbať na to, aby nesklamala národného voliča. Predseda SNS Andrej Danko hovorí o potrebe stabilizácie a skultúrnení politiky. Ohradil sa voči útokom na zamýšľaných nominantov na šéfov rezortov.- Poverenie na zostavenie vlády dostal po voľbách predseda víťaznej strany Smer-SD Robert Fico. Neformálne rokovania viedlo aj PS, ktoré chcelo vytvoriť štvorkoalíciu s Hlasom, KDH a SaS. Napokon sa však dohodli na spolupráci strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS, ktoré podpísali memorandum aj s prerozdelením ministerstiev.