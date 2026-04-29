Súkromní lekári považuje závery správy ombudsmana za zlyhanie systému
Ombudsman predložil do parlamentu mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve. Od zákonodarcov požaduje zmenu legislatívy.
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR považuje závery mimoriadnej správy verejného ochrancu práv za vážne upozornenie na zlyhávanie systému slovenského zdravotníctva. Súhlasí, že súčasný systém priamych úhrad je neprehľadný a vyvoláva oprávnené otázky. Zároveň však odmieta, aby sa zodpovednosť za tento stav prenášala na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta ASL.
„Priame úhrady nie sú ich (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pozn. TASR) voľbou, ale dôsledkom dlhodobého a systematického podfinancovania ambulantného sektora. Úhrady zo zdravotných poisťovní dlhodobo nepokrývajú ani základné náklady na prevádzku ambulancií. Takýto systém je neudržateľný a deformovaný. Bez doplnkových príjmov by dnes významná časť ambulancií jednoducho zanikla,“ podotkla asociácia.
Upozornila, že akékoľvek represívne zásahy zamerané na zákaz alebo obmedzenie poplatkov bez zásadnej reformy financovania povedú k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „V praxi to bude znamenať odchod lekárov mimo verejného systému, zatváranie ambulancií alebo obmedzovanie ich prevádzky, ďalšie predlžovanie čakacích lehôt,“ spresnila ASL.
Vyzýva na okamžité otvorenie odbornej diskusie o transparentnej a legislatívne ukotvenej spoluúčasti pacienta. Bez jasných pravidiel a adekvátneho financovania podľa jej slov nebude možné zabezpečiť stabilitu ambulantného sektora. „Ak má dôjsť k reálnemu zlepšeniu, je nevyhnutné riešiť príčiny, nie dôsledky. Bez systémových zmien bude dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku naďalej klesať. Asociácia súkromných lekárov SR je pripravená byť súčasťou riešenia - nie však niesť dôsledky zlyhaní systému, ktoré nespôsobila,“ dodala ASL.
Ombudsman predložil do parlamentu mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve. Od zákonodarcov požaduje zmenu legislatívy. Súčasné právne predpisy sú podľa neho vágne napísané. Štát má dve možnosti, ako problematické platby u lekárov riešiť. Môže ich buď úplne zakázať s jasne stanovenými výnimkami, alebo úhrady pacientov pripustiť s jasnými hranicami. Ministerstvo zdravotníctva deklarovalo, že pristupuje k mimoriadnej správe ombudsmana k poplatkom v zdravotníctve s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Poplatky vníma ako pretrvávajúci problém. Návrh riešenia chce predstaviť na jeseň.
