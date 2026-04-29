Sulík odchádza zo SaS, vo voľbách bude kandidovať s Bittó Cigánikovou
Sulík za hlavný dôvod svojho odchodu zo SaS považuje výrazný hodnotový posun strany. Jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj vylúčenie Bittó Cigánikovej zo strany.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 29. apríla (TASR) - Bývalý líder opozičnej SaS Richard Sulík odchádza zo strany. V stredu ukončil svoje členstvo. Zároveň avizuje, že v ďalších parlamentných voľbách chce kandidovať spolu s poslankyňou Národnej rady SR Janou Bittó Cigánikovou (nezaradená). Zatiaľ nevie, na kandidátnej listine akého subjektu. Vysvetľuje, že na stole majú viacero možností, jednou z nich je aj mimoparlamentná Sme rodina. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na stredajšej tlačovej konferencii.
„Rozhodol som sa, že kandidovať budem spolu s Janou Bittó Cigánikovou a prekvapivo veľa ďalšími, ktorým chýba politika, ktorú reprezentujeme my. Na stole máme viacero možností. A áno, rovno hovorím, Sme rodina je jednou z nich. Nie je však jediná. Žiadne rozhodnutie nepadlo. Pre ktorú možnosť sa nakoniec rozhodneme, oznámime na jeseň,“ skonštatoval.
Sulík za hlavný dôvod svojho odchodu zo SaS považuje výrazný hodnotový posun strany. Jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj vylúčenie Bittó Cigánikovej zo strany. „Z médií som sa dozvedel, že už nesmiem za SaS kandidovať. Posledný hlásny zástupca pôvodných hodnôt bol zo strany vyhodený. A navyše v strane, ktorú som zakladal, došlo k výraznému hodnotovému posunu. Nuž, úprimne, nie je dôvod v SaS zotrvať,“ okomentoval.
O hodnotovom posune hovorila aj Bittó Cigániková. Tvrdí, že rozdiely bolo vidieť hneď po odchode Sulíka z pozície predsedu. V strane podľa jej slov mala problémy napríklad pre hlasovanie a postoje k niektorým zákonom. Upozornila na to, že nemohla podporiť zákony z dielne koalície, aj keď boli v súlade s ich programom. „SaS vždy podporovala správne veci, jedno na akej strane, a nepodporovala nesprávne, jedno na akej strane,“ okomentovala. Mrzelo ju tiež odstavenie Sulíka zo SaS. Sulík skonštatoval, že šéf Sme rodina Boris Kollár mu je dnes hodnotovo bližší ako nová SaS.
K vylúčeniu Bittó Cigánikovej zo SaS došlo minulý týždeň. Dôvodom podľa strany bolo poškodzovanie dobrého mena strany. Argumentovala, že Bittó Cigániková bojovala proti vylúčeniu Hlasu-SD zo spolupráce, nechodila na zasadnutia poslaneckého klubu ani na rokovania parlamentu. Podľa SaS sa nestotožnila s víziou a smerovaním strany ani s tým, že bývalý líder Sulík nebude na kandidátke do parlamentných volieb. Bittó Cigániková si zase myslí, že ju vylúčili pre kritiku súčasného predsedu SaS Branislava Gröhlinga. Nerozumie, prečo v SaS vnímajú kritiku ako poškodzovanie strany.
„Rozhodol som sa, že kandidovať budem spolu s Janou Bittó Cigánikovou a prekvapivo veľa ďalšími, ktorým chýba politika, ktorú reprezentujeme my. Na stole máme viacero možností. A áno, rovno hovorím, Sme rodina je jednou z nich. Nie je však jediná. Žiadne rozhodnutie nepadlo. Pre ktorú možnosť sa nakoniec rozhodneme, oznámime na jeseň,“ skonštatoval.
Sulík za hlavný dôvod svojho odchodu zo SaS považuje výrazný hodnotový posun strany. Jeho rozhodnutie ovplyvnilo aj vylúčenie Bittó Cigánikovej zo strany. „Z médií som sa dozvedel, že už nesmiem za SaS kandidovať. Posledný hlásny zástupca pôvodných hodnôt bol zo strany vyhodený. A navyše v strane, ktorú som zakladal, došlo k výraznému hodnotovému posunu. Nuž, úprimne, nie je dôvod v SaS zotrvať,“ okomentoval.
O hodnotovom posune hovorila aj Bittó Cigániková. Tvrdí, že rozdiely bolo vidieť hneď po odchode Sulíka z pozície predsedu. V strane podľa jej slov mala problémy napríklad pre hlasovanie a postoje k niektorým zákonom. Upozornila na to, že nemohla podporiť zákony z dielne koalície, aj keď boli v súlade s ich programom. „SaS vždy podporovala správne veci, jedno na akej strane, a nepodporovala nesprávne, jedno na akej strane,“ okomentovala. Mrzelo ju tiež odstavenie Sulíka zo SaS. Sulík skonštatoval, že šéf Sme rodina Boris Kollár mu je dnes hodnotovo bližší ako nová SaS.
K vylúčeniu Bittó Cigánikovej zo SaS došlo minulý týždeň. Dôvodom podľa strany bolo poškodzovanie dobrého mena strany. Argumentovala, že Bittó Cigániková bojovala proti vylúčeniu Hlasu-SD zo spolupráce, nechodila na zasadnutia poslaneckého klubu ani na rokovania parlamentu. Podľa SaS sa nestotožnila s víziou a smerovaním strany ani s tým, že bývalý líder Sulík nebude na kandidátke do parlamentných volieb. Bittó Cigániková si zase myslí, že ju vylúčili pre kritiku súčasného predsedu SaS Branislava Gröhlinga. Nerozumie, prečo v SaS vnímajú kritiku ako poškodzovanie strany.