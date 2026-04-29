Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
< sekcia Slovensko

Šutaj Eštok: NS SR potvrdil, že útok na premiéra bol útokom na štát

.
Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. apríla (TASR) - Najvyšší súd SR potvrdením rozsudku v prípade útoku na premiéra z mája 2024 potvrdil, že nešlo o skrat jednotlivca, ale o vedomý útok na štát a na výsledky demokratických volieb. Na sociálnej sieti tak rozhodnutie súdu v procese s atentátnikom Jurajom Cintulom komentoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Dnes už nemožno nikým bagatelizovať atmosféru, ktorú tu systematicky vytvárala opozícia - neustále hecovanie, radikalizácia a nenávisť po prehratých voľbách neboli len politika, ale nebezpečná hra s dôsledkami pre celú krajinu,“ uviedol.

Ako dodal, je smutné, že Slovensko opäť čelí realite, že nenávisť neskončila.

Najvyšší súd SR v stredu potvrdil strelcovi Jurajovi Cintulovi 21-ročný trest väzenia za atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Vinný je zo spáchania teroristického útoku. Stredajší rozsudok odvolacieho súdu, ktorý mierne korigoval právnu kvalifikáciu uloženú prvostupňovým súdom, je právoplatný.

.

