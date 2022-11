Týždeň vedy a techniky prinesie desiatky prednášok,festivalov a súťaží

Bratislava 7. novembra (TASR) - Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa tento rok uskutoční opäť naživo. Devätnásty ročník sa začína v pondelok a potrvá do 13. novembra. Pre nadšencov vedy je pripravených viac ako 200 sprievodných podujatí, ide napríklad o prednášky, festivaly, súťaže, podcasty, ale aj besedy či výstavy. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



"Po dvoch rokoch vynútenej prestávky, počas ktorých sa podujatie konalo prevažne online, tak budete môcť zažiť naživo rôzne vedecké aktivity," uviedli organizátori. Cieľom Týždňa vedy a techniky je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia sú určené žiakom základných a stredných škôl, ktorých zapojenie sa do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.



V programe sú podujatia nielen pre širokú, ale aj odbornú verejnosť. Mnohé ústavy Slovenskej akadémie vied, fakulty univerzít či rôzne výskumné inštitúcie na Slovensku organizujú pre verejnosť v rámci tohto týždňa aj dni otvorených dverí. Záujemcovia budú môcť napríklad nahliadnuť do tajomstiev mikrosveta, dozvedieť sa ako to bude s elektromobilitou na Slovensku, avšak dostanú informácie aj tom, ako nás naša myseľ klame.



Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR ako jeden z hlavných organizátorov privíta na svojich podujatiach návštevníkov nielen vo svojich priestoroch v Bratislave, ale aj v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Pre tých najmenších je tu 9. novembra pripravený VeDETSKÝ deň.



Súčasťou podujatia je aj Festival vedy a techniky AMAVET, tento rok sa uskutoční jeho 25. ročník. V rámci neho môžu žiaci stredných škôl, ale aj žiaci druhého stupňa základných škôl prihlasovať svoje bádateľské projekty. Celoslovenské finále sa uskutoční v utorok 8. novembra.



Vyvrcholením podujatia bude odovzdávanie ocenenia Cena za vedu a techniku 2022, ktoré bude 11. novembra.



Všetky sprievodné akcie tohtoročného Týždňa vedy a techniky sú zverejnené na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR.