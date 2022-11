UK nemá dodávateľa energií na budúci rok, obrátila sa na ministra

Bratislava 7. novembra (TASR) - Do verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie a plynu pre Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave na rok 2023 sa neprihlásil žiaden dodávateľ. Rektor univerzity Marek Števček v tejto súvislosti v pondelok listom oslovil ministra školstva Jána Horeckého. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.



Poznamenala, že univerzita v dostatočnom predstihu podnikla všetky potrebné kroky na to, aby sa do verejného obstarávania prihlásili relevantní dodávatelia. "Verejné obstarávanie na energie vyhlásila univerzita 13. septembra. V lehote na predkladanie ponúk do 3. novembra neprišla ani jedna ponuka," ozrejmila Miller.



Pôvodnú lehotu podľa jej slov univerzita posunula z dôvodu žiadostí o vysvetlenie a žiadostí o nápravu zo strany potenciálnych dodávateľov energií, a to aj v nadväznosti na chýbajúce usmernenia či opatrenia zo strany štátu. "Napriek tomu sa do súťaže nik neprihlásil," skonštatovala hovorkyňa.



"Z rozhovorov s potenciálnymi dodávateľmi v rámci prípravných trhových konzultácií je zrejmé, že kým nie je jednoznačné, ako budú 'zastropované' ceny energií a aký vplyv to bude mať na už uzatvorené zmluvy, je pre dodávateľov energií zazmluvnenie takého veľkého subjektu, akým je Univerzita Komenského, neprimeraným rizikom," napísal Števček v liste ministrovi.



Univerzita Komenského deklaruje, že využije všetky dostupné právne nástroje, ako aj ďalšie kroky na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky aj v roku 2023. Obáva sa však, že bez výrazného zásahu štátu to bude len ťažko realizovateľné. "Reálne hrozí scenár, podľa ktorého nebude na možné po 1. januári 2023 zabezpečiť kúrenie a svietenie," upozorňuje UK.