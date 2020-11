Útočník z Viedne si strelivo zaobstaral na Slovensku

Na snímke policajti hliadkujú vo Viedni v utorok 3. novembra 2020. Foto: TASR/AP

SIS kontinuálne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v SR, Rakúsku aj v Európe

Na snímke sprava rakúsky premiér Sebastian Kurz, rakúsky prezident Alexander van der Bellen a predseda parlamentu Werner Sobotka kladú vence na mieste pondelkovej streľby v centre Viedne v utorok 3. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Maďarská protiteroristická jednotka v noci vyslala sily na hranice s Rakúskom

Po útoku vo Viedni zvolali v Maďarsku bezpečnostný výbor parlamentu

Viedeň/Bratislava 3. novembra (TASR) - Útočník, ktorého po streľbe v centre Viedne zneškodnili policajti, si strelivo zaobstaral počas leta na Slovensku, uviedol v utorok na svojom webe rakúsky denník Heute. Informáciu o strelive potvrdil pre televíziu JOJ aj minister vnútra SR Roman Mikulec, podľa ktorého útočník v minulosti navštívil Slovensko.Podľa rakúskeho denníka muž so svojím známym údajne v polovici júla vycestoval na Slovensko, aby si zaobstaral muníciu do útočnej pušky typu AK-47 (kalašnikov).Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer oznámil, že 20-ročný muž s rakúskym i severomacedónskym občianstvom bol v minulosti trestne stíhaný v spojitosti s členstvom v teroristickej organizácii.Muž menom Kujtim Fejzulai bol v apríli 2019 uznaný za vinného za pokus o cestu do Sýrie s cieľom pripojiť sa k extrémistickej organizácii Islamský štát. Súd mu udelil trest odňatia slobody v dĺžke 22 mesiacov, v decembri ho však podmienečne prepustili.Nehammer v utorok ráno potvrdil, že teroristický útok v centre Viedne mal islamistický motív.Páchateľ mal v čase útoku pri sebe falošný pás s výbušninami, automatickú strelnú zbraň, ručnú strelnú zbraň a mačetu.V pondelok večer došlo v centre Viedne neďaleko synagógy na ulici Seitenstettengasse a na ďalších piatich miestach k streľbe. Minister Nehammer pre stanicu ORF potvrdil, že streľba bola teroristickým útokom, do ktorého bolo zapojených viacero páchateľov. Útok si okrem mŕtvych vyžiadal aj viacero ťažko zranených.Slovenské bezpečnostné orgány vrátane Slovenskej informačnej služby (SIS) kontinuálne vyhodnocujú bezpečnostnú situáciu na Slovensku, v susednom Rakúsku aj v Európe, a podľa operatívnej potreby prijímajú adekvátne bezpečnostné opatrenia. V reakcii na pondelňajší útok v centre rakúskeho hlavného mesta Viedeň to uviedla hovorkyňa SIS Zuzana Morávková.priblížila hovorkyňa.Podľa jej slov ďalšie opatrenia budú podľa potreby prijímané aj v priebehu nasledujúcich hodín.Maďarská protiteroristická jednotka TEK v reakcii na pondelňajšie útoky vo Viedni vyslala ešte v noci na utorok na úsek štátnej hranice s Rakúskom sily podporované obrnenými transportérmi. Informoval o tom spravodajský server 24.hu.uviedla pre server TEK.Cieľom opatrenia, ktoré je koordinované s rakúskymi partnerskými jednotkami a tamojšími orgánmi, je podľa TEK príprava na zadržanie páchateľa či páchateľov, prípadne poskytnutie aktívnej pomoci v prípade cezhraničného prenasledovania.Pri útoku vo Viedni zahynuli v pondelok večer štyria ľudia - dvaja muži a dve ženy. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 15 ľudí vrátane jedného policajta. Ten skončil s ťažkými zraneniami.Mimoriadne zasadnutie výboru maďarského parlamentu pre národnú bezpečnosť zvolal v utorok v reakcii na pondelňajšiu streľbu vo Viedni jeho predseda János Stummer z opozičnej strany Jobbik. Informoval o tom spravodajský server 168ora.hu s odvolaním sa na vyhlásenie strany Jobbik.Cieľom schôdzky uvedeného orgánu je získať odpovede na otázku, či sa atentát nejako dotýka Maďarska a či sa ním mení úroveň bezpečnostnej hrozby v krajine.Na zasadnutie výboru, ktorého termín Jobbik nespresnil, pozvali predstaviteľov Úradu na ochranu ústavy (AH), Informačného úradu (IH), Protiteroristického centra (TEK), Centra pre informácie o boji proti terorizmu a analýzu kriminality (TIBEK), ako aj Vojenskej národnobezpečnostnej služby (KNSZ).Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku vyjadril plnú podporu Rakúsku "