Cestujete z oblasti nákazy koronavírusu? Tieto veci musíte urobiť

Bratislava 31. januára (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR informuje o tom, čo robiť, ak niekto cestuje z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u neho teplota, kašeľ či dýchavičnosť, ale aj o tom, ako znížiť riziko nákazy. Na svojom webe uvádza odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa nového ochorenia.Hygienici odporúčajú, že ak sa u cestujúceho počas letu vyskytnú príznaky respiračného ochorenia, je to potrebné okamžite nahlásiť palubnému personálu. V prípade, ak sa cestujúci nachádza už na letisku, nemá opustiť priestor letiska a má vyhľadať stálu lekársku službu na letisku. Ak sa už nachádza doma, nikam nemá chodiť. Podľa odborníkov je dôležité vyhnúť sa kontaktu s ostatnými ľuďmi.Je tiež potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informovať ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti. Hygienici pripomínajú, že je dôležité často si umývať ruky mydlom a vodou. Ak nie sú dostupné, použiť dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Pri kašli si zakryť ústa a nos vreckovkou alebo použiť rukáv, nie ruky.Odborní pracovníci zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu call centrum s nepretržitou prevádzkou. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom (27. 1.) zasadnutí krízového štábu na pôde rezortu zdravotníctva deklaroval, že Slovensko urobí viaceré preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Verejnosť vyzval na očkovanie proti chrípke a nešírenie paniky. Odporúča tiež zvážiť cestovanie do zahraničia.Hlavný hygienik SR Ján Mikas prízvukoval, že situáciu okolo koronavírusu nepodceňujú a snažia sa byť čo najlepšie pripravení na prípady, keď by sa choroba mohla dostať aj na Slovensko. ÚVZ SR epidemiologickú situáciu sleduje aj naďalej. Mikas tiež pripomenul, že úrad je roky zapojený do varovných systémov.