V. Marcinkovú mrzí, že parlament nevyhlásil stav klimatickej núdze

Bratislava 31. marca (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková (Za ľudí) hovorí o "zelenom referende" na pôde parlamentu pri predložení uznesenia ku klimatickej petícii. Môže to podľa nej byť signálom, kto má akú citlivosť voči "zeleným" témam a kto vynakladá úsilie, aby sa Slovensko posunulo smerom k moderným krajinám a modernému vnímaniu aj týchto problémov. Poukázala na viaceré krajiny, ktoré už stav klimatickej núdze vyhlásili a označila to za dôležité gesto. Mrzí ju, že NR SR v stredu odmietla jej návrhy na jeho vyhlásenie.uviedla v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložila k uzneseniu ku klimatickej petícii. Ozrejmila, že hoci na jej návrhu nebola politická zhoda ani v koalícii, považovala za dôležité ho predložiť. Chcela docieliť, aby parlament vyhlásil stav klimatickej núdze. Poslanci jej návrh neschválili. V súvislosti s hlasovaní a diskusiou poznamenala, že sa aspoň našli spojenci v boji za zelené témy, prioritizáciu riešení na zabránenie klimatickej zmene a na posunutie tém životného prostredia a ochrany prírody vpred.Podľa SaS treba prijímať rozumné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy. Strana deklarovala pripravenosť robiť všetky kroky k dosiahnutiu ambicióznych cieľov vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a vnútroštátnych stratégií.uviedla šéfka klubu SaS Anna Zemanová. Chcepresadzovať úlohy plynúce z programového vyhlásenia vlády v tejto oblasti,Europoslanec z mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Martin Hojsík skonštatoval, že ani napriek prísľubom parlament neschválil návrh na vyhlásenie klimatickej núdze, čo bola jedna z hlavných požiadaviek petície. Podotkol, že klimatická kríza trápi Slovensko už teraz.podčiarkol.NR SR v stredu prijala uznesenie ku klimatickej petícii, ktorým konštatuje závažnosť problému klimatickej zmeny a potreby jej prioritného riešenia v zmysle parížskej dohody. Vláde ním odporúča viaceré kroky. Stav klimatickej núdze však nevyhlásila.S výsledkom nie je spokojná ani iniciatíva Klíma ťa potrebuje, ktorá petíciu Za klímu, za budúcnosť spustila koncom septembra minulého roka. Žiadala v nej poslancov o vyhlásenie klimatickej núdze s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chcela, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán dosiahnutia neutrality a aby podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov EÚ. Podpísalo ju vyše 127.000 ľudí. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje parlament.