V utorok sa zídu poslanci, odobriť majú predĺženie núdzového stavu

Bratislava 10. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu v utorok (12. 1.) o 14.00 h na schôdzi, aby odobrili predĺženie núdzového stavu.



Vláda predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní 29. decembra minulého roka. Podľa nedávno schválenej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu schváliť Národná rada SR. Urobiť tak má najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu.



Vládny kabinet v návrhu na vyslovenie súhlasu parlamentu pripomína, že v čase, keď sa rozhodovalo o predĺžení núdzového stavu bola epidemiologická situácia na Slovensku naďalej veľmi vážna, čo sa viditeľne prejavilo v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. "Bolo tak potrebné núdzový stav predĺžiť, aby okrem iného mohlo byť zabezpečené udržanie alebo nové uloženie pracovnej povinnosti na účely zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok, či udržanie alebo pozmenenie rozsahu obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, či iným spôsobom, a to z dôvodu nevyhnutného obmedzenia mobility, a tak aj sociálnych kontaktov," píše sa v návrhu.



Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Ak je vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie, predĺžiť sa môže najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane.