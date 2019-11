Vláda mimoriadne zasadne vo štvrtok, rozhodne o štátnom smútku

Nitra 13. novembra (TASR) - Členovia vlády sa zídu vo štvrtok doobeda na mimoriadnom rokovaní. Na programe bude návrh na vyhlásenie piatkového (15. 11.) štátneho smútku v súvislosti s nehodou autobusu s nákladným autom pri Nitre, pri ktorej zahynulo 12 osôb. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý v stredu večer navštívil osobne miesto nehody.povedal Pellegrini. Verí, že to nebude vyvolávať diskusie.Premiér poďakoval všetkým záchranárom za profesionálny zásah. Verí, že sa počet obetí nebude zvyšovať, aj keď viacero ľudí je vo vážnom stave.Dvanásť obetí, z toho štyri maloleté deti, si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Ďalších 15 ľudí sa zranilo.Štátny smútok v SR vyhlasuje v zmysle zákona o štátnych symboloch a ich používaní vláda, a to v prípade úmrtia prezidenta, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády. Kabinet tak však môže urobiť aj vtedy, ak ide o citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby s mimoriadnym vplyvom na verejný život alebo o vykonanie pietnej spomienky na tragicky zosnulé osoby na Slovensku, alebo mimo neho v prípade, že ich smrť otriasla celou spoločnosťou.Na Slovensku bol doteraz vyhlásený štátny smútok deväťkrát. Naposledy to bolo v súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča v roku 2016. Pri podobnom dopravnom nešťastí vyhlásila štátny smútok vláda naposledy v roku 2009, a to po tragickej havárii autobusu na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno. Pri zrážke autobusu s vlakom vtedy zahynulo 12 ľudí.