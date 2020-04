Vláda zváži úpravu menovania prezidenta Policajného zboru

Bratislava 23. apríla (TASR) - Vláda chce prehodnotiť súčasnú právnu úpravu menovania a odvolávania prezidenta Policajného zboru (PZ) tak, aby sa posilnil vplyv ministra vnútra. Prezident PZ, ale aj ďalší vrcholoví predstavitelia polície a inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR majú byť pri prijímaní podrobení tiež skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži. Taktiež budú musieť zdokladovať svoj majetok a majetok osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, pričom sa budú zohľadňovať aj ich pôžičky a ostatné pasíva. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV).



Detektor lži majú vysokí predstavitelia polície a inšpekcie absolvovať pri prijímaní a následne minimálne raz ročne. "S výsledkami skríningu pri výbere prezidenta PZ sa následne oboznámi Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť," uvádza sa v PVV.



Vláda chce zabezpečiť aj prehodnotenie aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia polície. Vytvoriť má tiež podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024. Zásady budovania efektívneho PZ majú byť koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor.



Vládny kabinet plánuje zákonom zabezpečiť tiež uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom. "Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania," deklaruje vláda v dokumente.



Zámerom vlády je tiež prehodnotiť postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečiť jeho väčšiu nezávislosť a efektivitu. Ak však analýza ukáže, že lepšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne jej vznik.



Prehodnotiť sa má aj postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií.



Prijaté majú byť tiež opatrenia na účinné finančné vyšetrovanie či dôslednú a efektívnu aplikáciu trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zefektívniť sa má aj vyšetrovanie nových foriem zločinu, ako sú environmentálna a kybernetická kriminalita. Za jednu zo svojich priorít považuje vláda tiež predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti, predchádzanie financovaniu terorizmu a odhaľovanie týchto javov. Zamerať sa chce aj na boj proti korupcii. Sfunkčniť má aj Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.