Vo veku 59 rokov zomrel poslanec NR SR Ľ. Petrák

Profil zosnulého poslanca NR SR za Smer-SD Ľubomíra Petráka



Ľubomír Petrák sa narodil 6. augusta 1961 v Myjave. Po maturite absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte pôsobil ako odborný asistent a pedagóg. Po roku 1989 bol aj živnostníkom či konateľom v súkromných firmách CORRECT Plast a HB REAL.



Do aktívnej politiky vstúpil začiatkom 90. rokov minulého storočia. Bol členom a neskôr aj predsedom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Od roku 1992 bol starostom Hurbanovej Vsi v okrese Senec. Funkciu starostu obhájil aj v komunálnych voľbách v roku 2018, v ktorých kandidoval za stranu Smer-SD.



Po zlúčení SDĽ so Smerom-SD v decembri 2004 vstúpil do strany Roberta Fica a v parlamentných voľbách v roku 2006 prvýkrát kandidoval za Smer-SD do NR SR. Po víťazstve Smeru-SD vo voľbách sa Ing. Ľubomír Petrák, Csc. stal poslancom parlamentu.



Po voľbách v roku 2016 pôsobil v parlamente ako predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a tiež ako člen Výboru pre európske záležitosti.



Ako poslanec Smeru-SD sa do parlamentu dostal aj po voľbách v roku 2020 a v NR SR bol podpredsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Bratislava 20. februára (TASR) - Vo veku 59 rokov zomrel poslanec Národnej rady (NR) SR a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák (Smer-SD). TASR to potvrdil jeho stranícky kolega a poslanec Dušan Jarjabek, ktorého informovala rodina zosnulého. O jeho vážnom stave informoval v piatok (19. 2.) predseda Smeru-SD Robert Fico.Úprimnú sústrasť vyjadril na sociálnej sieti poslanec Smeru-SD a exminister práce Ján Richter.napísal.K Richterovým slovám sa pridala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.skonštatovala sociálnej sieti.Petrák bol členom predsedníctva Smeru-SD, v minulom volebnom období bol šéfom školského výboru, v súčasnosti zastával funkciu podpredsedu výboru.