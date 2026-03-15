Vodohospodári realizujú projekt na Dunaji, vytvárajú ostrovy pre vtáky
Vnútro ostrovov bude vysypané jemným sedimentom a súčasťou tohto ostrova bude aj lagúna, kde budú lekná či rezavky.
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Vodohospodári v rámci projektu Rehabilitačné opatrenia v povodí Dunaja - DAREM dosiahli významný moment. Prvý kameň ostrova číslo 18 vystúpil nad hladinu Dunaja. Označili to za prvý stavebný míľnik celej realizácie. Ostrov má podporovať prírodné biotopy a podmienky pre vtáky. Na sociálnej sieti to uviedol štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).
„Ostrov číslo 18 je prvým z plánovanej skupiny ostrovov v projekte. Realizuje sa ako prvý najmä z dôvodu potreby ukladania dehydrovaného sedimentu. Nachádza sa v dolnej časti priestoru určeného na jeho uloženie,“ priblížil podnik. Tvar ostrova navrhli v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou (SOS)/BirdLife Slovensko.
Vodohospodári vysvetlili, že lomový kameň sa na miesto dopravuje lodnou technikou a ukladá sa na ochranný štrkový vankúš s hrúbkou minimálne jeden meter, ktorý chráni existujúcu hydroizolačnú fóliu.
Tento projekt podľa SOS/BirdLife primárne slúži na obnovu plavebných podmienok na Hrušovskej zdrži, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo. „Sedimenty poslúžia na nasypanie nových 18 ostrovov v Hrušovskej zdrži. Na mieste, kde sú dnes len panelové prefabrikované brehy, teda odprírodnené brehy ako nepekné dedičstvo z čias výstavby vodného diela Gabčíkovo,“ uviedlo združenie.
Tvrdí, že ostrovy, ktoré SVP začal sypať, tak vytvoria nové biotopy pre hniezdenie vtáctva na miestach, kde chýbajú. Prvý kameň nad hladinou je podľa ornitológov ostrovom, ktorý vzniká v tej najviac odprírodnenej časti Hrušovskej zdrže. „Kilometer po prúde pod ostrovom totiž začínajú z oboch strán zdrže asfaltové brehy prívodného kanála, takže takýto biotop je tu viac ako potrebný,“ podotkli.
Vnútro ostrovov bude vysypané jemným sedimentom a súčasťou tohto ostrova bude aj lagúna, kde budú lekná či rezavky. „Takéto biotopy v Chránenom vtáčom území Dunajské luhy, dôležité ako pre vtáctvo, tak pre ryby, veľmi chýbajú,“ dodalo združenie.
