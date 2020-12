Voľba kandidáta na šéfa GP sa môže presunúť, koalícia ešte nemá dohodu

Bratislava 3. decembra (TASR) - Voľba generálneho prokurátora v pléne Národnej rady (NR) SR sa môže opäť presunúť na iný termín. Má sa konať vo štvrtok podvečer, ale koaliční poslanci nevylučujú ďalší posun termínu. Väčšina poslancov verí, že po indikatívnej voľbe, ktorú absolvovali v utorok (1. 12.), sa "pohli ľady" a koalícia smeruje k dohode. Naďalej však nie je finálna dohoda v koalícii.povedala predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská s tým, že žiadne meno komentovať nechce. Nepovedala, či je pre stranu priechodný kandidát Maroš Žilinka. Na otázku, či sa bude voliť vo štvrtok, odpovedala, že sa snažia o napredovanie rokovaní.povedala.Podobne to vidí podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Ten uviedol, že ak ani popoludní koalícia nebude dohodnutá, voľba by sa mala presunúť. Na otázku, či je dohoda v strane Za ľudí, povedal, že naďalej diskutujú. Podľa jeho slov si urobili v strane poradie kandidátov. J ána Hrivnáka považoval za dobrého kandidáta, je mu preto ľúto, že odstúpil povedal pre TASR predseda klubu OĽANO Michal Šipoš. To, či voľba bude popoludní, je podľa jeho slov na dohode koaličných partnerov.Podľa informácií TASR proces dohody a rokovania koalície o spoločnom kandidátovi komplikuje aj nejednodnosť koaličných strán. V otázke voľby má byť rozdelená strana Za ľudí. Niektorí jej poslanci údajne nesúhlasia s niektorými postupmi predsedníčky Veroniky Remišovej pri rokovaniach. Ostatné strany deklarovali vôľu sa dohodnúť, pochybujú o rovnakej vôli zo strany Za ľudí. Tá trvá na dôležitosti voľby a principiálnosti. Nejednotnosť vnímajú viacerí poslanci aj v SaS.Dohodu má tiež komplikovať nízka miera ochoty Sme rodina ustúpiť z presadzovania jedného kandidáta - Žilinku. Ten má byť nepriechodný najmä u Za ľudí. Problém s ním majú i ďalší koaliční poslanci. Viacerí sa tiež zhodli, že by mal ráznejšie zasiahnuť premiér Igor Matovič (OĽANO). Negatívne vnímajú aj to, že najsilnejšie vládne hnutie ustupuje Sme rodina a obávajú sa možnej zákulisnej dohody.