< sekcia Slovensko
Vznikne samostatná centrála pre trestné činy spadajúce pod EPPO
Organizačná zmena Úradu boja proti organizovanej kriminalite bola avizovaná už dlhodobejšie.
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - V štruktúrach polície vznikne nová samostatná centrála pre trestné činy spadajúce do kompetencie Európskej prokuratúry (EPPO). Dôvodom je úzka špecializácia policajtov. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) čakajú aj ďalšie organizačné zmeny. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Organizačná zmena Úradu boja proti organizovanej kriminalite bola avizovaná už dlhodobejšie. Navrhovaná organizačná zmena nadväzuje na procesy, ktoré boli v rámci Prezídia Policajného zboru realizované v roku 2024. Jej cieľom je zefektívniť činnosť úradov začlenených do tejto hierarchickej štruktúry, ktoré sa podieľajú na vyšetrovaní závažnej trestnej činnosti, a posilnenie špecializácie príslušníkov Policajného zboru pri vyšetrovaní a odhaľovaní trestnej činnosti, pričom dôraz sa kladie predovšetkým na najzávažnejšie formy trestnej činnosti,“ uviedol Hájek.
Ako doplnil, integráciou jednotky nelegálnej migrácie pod ÚBOK sa zjednotí riadenie a koordinácia pri riešení závažnej trestnej činnosti s medzinárodným presahom. Posilní to schopnosť polície reagovať na bezpečnostné výzvy.
