Prehľad sprísnených opatrení a výnimiek počas lockdownu

Bratislava 16. decembra (TASR) - Vláda pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemiologické opatrenia. TASR prináša prehľad sprísnení a výnimiek prezentovaných na stredajšej tlačovej konferencii. od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča v prípade možnosti uprednostniť prostriedky diaľkovej komunikácieaj stretávania medzi dvoma domácnosťami, na začiatku zákazu vychádzania je potrebné si zvážiť, s ktorou inou domácnosťou sa vytvorí tzv. bublina, so žiadnou inou domácnosťou by sa nemalo stretávaťbude cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratábude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, pričom uznesenie vlády obsahuje odporúčania na využívanie v maximálnej možnej miere prácu z domubude tiež cesta na doplnenie pohonných hmôt, tlačovín, novín- cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňubude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov- platí takistona cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či testovania na nový koronavíruszo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode. Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriérizo zákazu majú mať aj sväté omše, o tom, či v danom regióne budú môcť byť kostoly otvorené a koľko v nich môže byť ľudí, majú rozhodnúť regionálni hygieniciplatí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľovzo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohrebje tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu- takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom