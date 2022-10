Zemanová sa ohradila voči tomu, ako Pčolinský vedie schôdzu

Bratislava 26. októbra (TASR) - Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová sa ohradila voči spôsobu, akým podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pčolinský (Sme rodina) v stredu večer viedol schôdzu. V rokovacej sále opakovane chýbali predkladatelia viacerých návrhov, Pčolinský nechal body prepadnúť.



Zemanová mu pripomenula, že pri prepadnutí viacerých bodov programu či ich rýchlom prerokovaní býva zvykom, že predsedajúci dá krátku prestávku, aby sa poslanci mohli do sály dostaviť. Už v minulosti upozornila, že často sú v poslaneckých kanceláriách alebo v blízkosti, no potrebujú aspoň pár minút na presun do rokovacej sály. Pčolinský reagoval, že podobná situácia bola v sále aj dopoludnia, pričom chýbali aj predkladatelia z SaS.



Po prerokovaní návrhu z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka a po ďalšom prepadávaní bodov programu Pčolinský krátko po 18.00 h prerušil rokovanie do štvrtka (27. 10.) do 9.00 h.



Podobne prepadávali body aj v stredu dopoludnia, ale aj v minulom týždni. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vtedy upozornil predkladateľov, aby si strážili časy rokovania a priebeh schôdze. Avizoval možnú zmenu či dohodu na tom, že po opakovanom prepadnutí poradia sa návrh zaradí až na ďalšiu schôdzu.