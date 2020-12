Žilinka: Prokuratúra už nebude chrániť len vyvolených

Bratislava 10. decembra (TASR) – Nový generálny prokurátor Maroš Žilinka chce po nástupe do funkcie dosiahnuť, aby prokuratúra bola otvorenou inštitúciou, ktorá nebude chrániť len vyvolených, ale postaví sa za všetkých slušných občanov. Deklaruje, že ako lev bude striktne bdieť nad dodržiavaním zákonnosti a rovnako ako lev bude postupovať voči tým prokurátorom, ktorí si svoje povinnosti plniť nebudú. Žilinka chce ešte vo štvrtok začať s organizačnými zmenami na generálnej prokuratúre. Povedal to po vymenovaní do funkcie prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.