Zuzana Čaputová zaslala ruskému prezidentovi sústrastný telegram

Bratislava 11. mája (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v utorok sústrastný telegram prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi v súvislosti so streľbou v škole v meste Kazaň. TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.uviedla hlava štátu. Poznamenala, že správu o nešťastí v Kazani prijala so zármutkom.Rodičom a príbuzným obetí vyjadrila v mene občanov Slovenska, ako aj vo svojom mene úprimnú sústrasť. Zraneným želá čo najrýchlejšie uzdravenie.Počet obetí streľby v jednej zo stredných škôl v meste Kazaň v stredoruskej Tatárskej republike sa zvýšil na 11. Medzi obeťami sú deti i učitelia. Zranených pri streľbe bolo 32 ľudí, ktorých prevážajú do miestnych nemocníc.