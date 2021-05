Streľba v škole v Kazani má 11 obetí

Moskva 11. mája (TASR) – Počet obetí streľby v jednej zo stredných škôl v meste Kazaň v stredoruskej Tatárskej republike sa zvýšil na 11. Medzi obeťami sú deti aj učitelia. Zranených pri streľbe bolo 32 ľudí, ktorých prevážajú do miestnych nemocníc. Informovala o tom agentúra TASS.



Podľa TASS, ktorá sa odvolala na policajné zdroje, útočníci boli dvaja. Jedného z nich - 17-ročného mladíka - polícia zadržala. Druhého útočníka, ktorý sa skrýval v škole, neskôr zlikvidovala policajná jednotka osobitného určenia. Tá ešte v škole zostala, aby prekontrolovala celý objekt.



Polícia pred tým pripustila, že druhý útočník sa stále skrýva v budove školy a zadržiava tam niekoľko rukojemníkov.



Agentúra TASS dodala, že po incidente v škole č. 175 bola posilnená bezpečnosť vo všetkých školách v meste.



Časť školákov zo školy, kde došlo k streľbe, už medzičasom evakuovali a rozmiestnili do okolitých základných a materských škôl, kde sú im k dispozícii psychológovia.



Očití svedkovia informovali, že niekoľko detí sa po vypuknutí streľby v škole zachraňovalo tak, že vyskakovali z okien svojich tried.



Agentúra TASS dodala, že zadržaný útočník nebol žiakom strednej školy, kde útočil.



V čase útoku bolo v škole 714 detí, asi 70 zamestnancov, z toho 52 učiteľov, dodal TASS.