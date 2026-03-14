Antonelli je najmladším držiteľom pole position
Autor TASR
Šanghaj 14. marca (TASR) - Taliansky pilot F1 Andrea Kimi Antonelli bol najrýchlejší v kvalifikácii na Veľkú cenu Číny. V prvom rade na štarte nedeľných pretekoch ho doplní jeho tímový kolega Brit George Russell. Devätnásťročný Antonelli sa stal najmladším držiteľom pole position v histórii F1, keď prekonal Nemca Sebastiana Vettela.
Russell z Mercedesu ako víťaz kvalifikácie z úvodného podujatia sezóny v Austrálii doplnil double Mercedesu napriek technickým problémom. Na začiatku kvalifikácie zostal stáť približne jednu minútu na trati pre problémy s motorom. Svoj monopost následne rozbehol so značnými obmedzeniami a zamieril ku svojim mechanikom, ktorí urobili maximum pre jeho návrat do meraného kola.
Za dvojicou Mercedesov nasledovali obaja piloti Ferrari. Tretí Lewis Hamilton stratil na Antonelliho 0,351 sekundy, štvrtý bol Monačan Charles Leclerc (+0,364). Až na 6. pozícii figuroval úradujúci svetový šampión Lando Norris (McLaren). Štvornásobný majster sveta Max Verstappen z Holandska odštartuje z 8. miesta.
výsledky kvalifikácie na Veľkú cenu Číny:
1. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:32,064 min., 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,222 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,351, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,364, 5. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,486, 6. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,544, 7. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +0,809, 8. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,938, 9. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +1,057, 10. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +1,228
