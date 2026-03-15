Nedela 15. marec 2026Meniny má Svetlana
Ashley Cole si vyskúša úlohu trénera, povedie druholigovú Cesenu

Ashley Cole. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Cesena 15. marca (TASR) - Bývalý futbalista FC Chelsea Ashley Cole sa stal novým kormidelníkom talianskeho klubu Cesena FC. Štyridsaťpäťročný Angličan si prvýkrát vyskúša úlohu hlavného trénera. Jeho noví zverenci sa nachádzajú na 8. mieste v tabuľke talianskej Serie B.

Cole neskrýval ambíciu stať sa trénerom od svojho ukončenia profesionálnej hráčskej kariéry v roku 2019. Odvtedy pôsobil ako asistent Franka Lamparda či Waynea Rooneyho. Bývalý hráč Arsenalu podpísal s Cesenou zmluvu do konca sezóny s opciou na predĺženie v prípade naplnenia určitých podmienok. „Celá rodina Ceseny s nadšením víta trénera Ashleyho Colea na čele prvého tímu ´Bianconeri´. Prajeme mu veľa šťastia v tomto novom dobrodružstve,“ citovala vyjadrenie talianskeho klubu agentúra DPA.
