Australian Open: Polášek získal po boku Dodiga prvý grandslamový titul

Slovensko-chorvátska dvojica Filip Polášek (vpravo) a Ivan Dodig počas finále mužskej štvorhry proti americko-britskému páru Rejeev Ram, Joe Salisbury na grandslamovom turnaji Australian Open 21. februára 2021 v Melbourne. Foto: TASR/AP

muži - štvorhra - finále:

Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-9) - Joe Salisbury, Rajeev Ram (V. Brit./USA-5) 6:3, 6:4

Melbourne 21. februára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek získal prvý grandslamový titul v kariére, keď po boku Chorváta Ivana Dodiga triumfoval na Australian Open. Vo finále štvorhry zdolali ako nasadené deviatky obhajcov trofeje Američana Rajeeva Rama s Britom Joeom Salisburym 6:3, 6:4. Polášek sa stal prvým slovenským mužským grandslamovým šampiónom v histórii.Daniela Hantuchová získala v ére samostatnosti na podujatiach veľkej štvorky kompletnú zbierku trofejí v miešanej štvorhre. V Melbourne zvíťazila v mixe v roku 2002 po boku Kevina Ullyetta zo Zimbabwe. Polášek s Dodigom sa vďaka triumfu na Australian Open vrátia do elitnej desiatky svetového deblového rebríčka ATP. Chorvát bude v pondelok deviaty, Polášek desiaty. Obaja si odnášajú prémiu 600.000 austrálskych dolárov pred zdanením, do rebríčka im pribudne 2000 bodov.Pre slovenského deblového špecialistu, ktorý v roku 2018 reštartoval kariéru, to bol šiesty grandslamový turnaj po boku Dodiga. Predvlani postúpili do semifinále Wimbledonu, rovnaký kúsok sa im podaril aj vlani v Melbourne. V uplynulej sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu ich prenasledovali zranenia a choroby, napriek tomu sa dokázali skvele pripraviť na úvodný vrchol roka 2021.Na Poláškovi vo finále vôbec nebolo vidieť, že hrá prvýkrát o grandslamový titul. Na kurte pôsobil pokojným dojmom, kvalitne podával a excelentne returnoval. S Dodigom sa veľmi dobre dopĺňali a za stavu 3:2 si pri podaní Rama vypracovali šesť brejkbalov. Ani jeden nevyužili, v ôsmom geme však súperov brejkli pri servise Salisburyho a prvý set dotiahli do úspešného konca.Hneď na začiatku druhého dejstva viedli Polášek s Chorvátom pri podaní Rama 40:0. Američan s indickými koreňmi, ktorý v sobotu vyhral po boku Češky Barbory Krejčíkovej mix, si však udržal servis. Za stavu 2:3 zvládol Polášek ťažký gem na podaní, v ktorom prehrával 0:30, čo slovensko-chorvátsku dvojicu ešte viac povzbudilo. V siedmom geme Polášek s Dodigom vďaka sérii výborných returnov zobrali Salisburymu podanie a šancu na zisk titulu už z rúk nepustili. V desiatom geme premenili pri podaní Poláška v poradí druhý mečbal. Pre Dodiga je to druhá grandslamová trofej, v roku 2015 triumfoval po boku Brazílčana Marcela Mela na antukovom Roland Garros v Paríži.Polášek po životnom úspechu vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí majú podiel na jeho úspechu.uviedol slovenský tenista.Dodig poďakoval fanúšikom za to, že prišli do hľadiska.Výkon Poláška a Dodiga ocenili aj zdolaní finalisti.pochválil Poláška Ram. Salisbury priznal, že v dueli o titul ťahali s americkým deblovým partnerom zaslúžene za kratší koniec.