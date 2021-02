Filip Polášek: Odohral som najlepší zápas v živote

Prečítajte si aj: Australian Open: Polášek získal po boku Dodiga prvý grandslamový titul



Slovensko-chorvátska dvojica Filip Polášek (vpravo) a Ivan Dodig sa teší z víťazstva vo finále mužskej štvorhry proti americko-britskému páru Rejeev Ram, Joe Salisbury na grandslamovom turnaji Australian Open 21. februára 2021 v Melbourne. Foto: TASR/AP

Slovensko-chorvátska dvojica Filip Polášek (vzadu) a Ivan Dodig (vpravo) počas finále mužskej štvorhry proti americko-britskému páru Rejeev Ram, Joe Salisbury (dole vľavo) na grandslamovom turnaji Australian Open 21. februára 2021 v Melbourne. Foto: TASR/AP

Melbourne 21. februára (TASR) - Pri reštarte kariéry po päťročnej prestávke spôsobenej problémami s platničkou nemal veľké oči a nedával si konkrétne ciele. Chcel opäť nasať turnajovú atmosféru a baviť sa tenisom. V nedeľu sa Filip Polášek po boku Chorváta Ivana Dodiga tešil zo zisku titulu na Australian Open. Stal sa vôbec prvým slovenským mužským grandslamovým šampiónom v histórii.Polášek s Dodigom si od začiatku sadli tenisovo i ľudsky. Už na prvom spoločnom turnaji v júni 2019 v tureckej Antalyi postúpili do finále. Vo Wimbledone sa pri spoločnej grandslamovej premiére prebojovali do semifinále. Prišli turnajové tituly zo Cincinnati i Pekingu a úspešnú sezónu korunovali postupom na turnaj majstrov v Londýne. Aj rok 2020 začali sľubne postupom do semifinále Australian Open. Potom ich však pribrzdila pandémia koronavírusu, pre zranenia a choroby museli predčasne ukončiť sezónu.Na úvodný grandslam roka 2021 však prišli výborne pripravení a spanilú jazdu v Melbourne zakončili ziskom deblovej trofeje. Poláškovymi tradičnými zbraňami sú kvalitný servis a hra na sieti, vo finále proti obhajcom titulu Britovi Joeovi Salisburymu a Američanovi Rajjevovi Ramovi k nim pridal excelentné returny.uviedol Polášek pre oficiálnu webovú stránku ATP.V rozhovore pre Rádio Slovensko označil finálový zápas za najlepší v živote.Slovenský deblista sa počas Australian Open dozvedel radostnú novinu, v piatok sa stal totiž druhýkrát otcom.uviedol počas slávnostného príhovoru Polášek, ktorý pôrod prežíval na diaľku.Pre Poláška je rodina veľmi dôležitá, preto po veľkej rodinnej udalosti už na finále mohol nastupovať pokojnejší:Polášek vedel, že sa môže stať prvým Slovákom s grandslamovým titulom.Dodig zdvihol nad hlavou grandslamovú trofej druhýkrát v kariére, v roku 2015 triumfoval po boku Brazílčana Marcela Mela na antukovom Roland Garros v Paríži