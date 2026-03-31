< sekcia Šport
B. Bystrica obhájila titul v extralige juniorov, striebro má Nitra
Autor TASR
Nitra 31. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice obhájili titul v extralige juniorov. Vo finálovej sérii, ktorá vyvrcholila v utorok v najkratšom možnom čase, zdolali Nitru 3:0 na zápasy. Bronzové medaily si zabezpečili ešte počas uplynulého víkendu juniori Dukly Trenčín.
Banskobystričania vstúpili do play off v pozícii víťazov základnej časti a pozíciu prvého nasadeného tímu potvrdili aj vo vyraďovacej časti. Vo štvrťfinále vyradili Poprad 3:0 na zápasy, v semifinále eliminovali Trenčín 3:2 na zápasy a vo finále si poradili s Nitrou 3:0 na zápasy. „Barani“ vykročili za obhajobou dvoma domácimi finálovými víťazstvami. Nitru zdolali v piatok 4:2 a v sobotu 5:2. V treťom dueli série na nitrianskom ľade mali vynikajúci úvod. Rozhodujúci náskok si vypracovali už do polovice 7. minúty po góloch Belluša, Halabuka a Čunderlíka. V záverečnej tretine potvrdili víťazstvo 5:0 ďalšími zásahmi Belluš a Paučík. Čisté konto si pripísal brankár Bojtoš.
V sérii o tretie miesto, ktorá sa hrala na dve víťazstvá, uspeli juniori Trenčína. Dukla triumfovala v oboch zápasoch na ľade Zvolena (6:3 a 3:2 sn) a získala bronzové medaily. Informoval portál hockeyslovakia.sk.
