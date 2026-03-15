Barcelona si poradila so Sevillou 5:2, hetrik Raphinhu
Autor TASR,aktualizované
Madrid 16. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona si v nedeľňajšom zápase 28. kola španielskej La Ligy poradili s FC Sevilla 5:2. Bolo to pre nich štvrté ligové víťazstvo v rade, po ktorom majú na čele tabuľky naďalej štvorbodový náskok na Real Madrid. Na triumfe domácich sa tromi gólmi podieľal brazílsky krídelník Raphinha, pričom prvý a druhý gól strelil z penalty. Sevilla prehrala prvýkrát po piatich zápasoch.
Hráči RCD Mallorca zvíťazili nad Espanyolom Barcelona 2:1. Slovenský obranca Martin Valjent odohral v drese domácich celý zápas a v nadstavenom čase dostal žltú kartu. O triumfe Mallorky rozhodol v 88. Samu Costa. Pre Mallorku to bolo prvé víťazstvo po piatich stretnutiach (0-1-4).
Betis Sevilla remizoval so Celtou Vigo 1:1 a na priebežnom 5. mieste si udržal trojbodový náskok na súpera. Pre oba tímy to bol už 11. nerozhodný výsledok v sezóne. Real Sociedad si poradil doma s Osasunou 3:1 a posunul sa na siedme miesto.
La Liga - 28. kolo:
RCD Mallorca - Espanyol Barcelona 2:1 (0:1)
Góly: 65. Torre, 88. Samu Costa - 36. Pickel, ČK: 54. Pickel (Espanyol)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas, dostal ŽK/
FC Barcelona - FC Sevilla 5:2 (3:1)
Góly: 9., 21. a 51. Raphinha (prvý a druhý z 11 m), 38. Olmo, 60. Cancelo - 45.+3 Oso, 90.+2 Sow
Betis Sevilla - Celta Vigo 1:1 (0:1)
Góly: 49. Bellerin - 4. Jutgla
Real Sociedad - Osasuna Pamplona 3:1 (2:0)
Góly: 24. Oyarzabal (z 11 m), 28. a 52. Guedes - 77. V. Muňoz
