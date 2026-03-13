Barseghjan si nezahrá proti Žiline, Slovan s trestom nesúhlasí
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Arménsky futbalista Tigran Barseghjan nebude k dispozícii Slovanu Bratislava v zápase 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy proti MŠK Žilina. Tridsaťdvaročného krídelníka potrestala Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) za údajné simulovanie v stretnutí úvodného kola nadstavby na pôde Zemplínu Michalovce.
Slovan vyjadril v stanovisku svoj nesúhlas s trestom. „Považujeme to za neprimerané zasahovanie do súťaže. Toto rozhodnutie bolo vydané bez možnosti vyjadrenia pre hráča, resp. klub, a len krátko pred víkendovým ligovým kolom,“ napísal sériový slovenský šampión na svojom oficiálnom webe.
Po zákroku na Barseghjana odpískal v spomínanom dueli hlavný rozhodca Boris Marhefka pokutový kop v prospech „belasých“. Jeho verdikt platil aj po vzhliadnutí situácie prostredníctvom systému VAR. „Ku kontaktu v šestnástke aj podľa opakovaných záberov jednoznačne došlo. Spochybniteľná mohla byť jedine intenzita. Nerozumieme, ako môže Komisia rozhodcov SFZ navrhovať trest za simulovanie, ak je nespochybniteľné, že došlo ku kontaktu brániaceho hráča s naším hráčom. Ak by aj pokutovému kopu skutočne predchádzalo simulovanie, trestá sa takéto previnenie priamo v zápase žltou kartou. Toto rozhodnutie vnímame ako poškodenie nášho klubu i ligy ako takej,“ doplnil klub k incidentu.
Slovan má na čele tabuľky trojbodový náskok pred Dunajskou Stredou, Žilinčania strácajú na 3. mieste deväť bodov. „Bez ohľadu na naše sklamanie a znechutenie z tohto verdiktu, naplno pokračujeme v príprave na domáci zápas so Žilinou a budeme sa koncentrovať výhradne na seba a na naše výkony, aby sme na ihrisku potvrdili naše aktuálne umiestnenie v tabuľke,“ uzavrel Slovan.
