Beluško dal víťazný gól, Hrenák vychytal víťazstvo Farga
Autor TASR
Plymouth 15. marca (TASR) - Slovenským hokejistom sa darilo v nočných zápasoch najvyššej americkej juniorskej súťaže USHL. Obranca Adam Beluško dal víťazný gól a z víťazstva sa tešil aj brankár Samuel Hrenák.
Baluško strelil svoj piaty gól v sezóne, keď dostal Chicago do vedenia 3:1 na ľade Muskegonu. Domáci už len znížili na 2:3, Beluškov zásah bol napokon víťazný. Za domácich si asistenciu pripísal Timothy Kazda.
Vydarený duel zaznamenal aj brankár Hrenák, ktorý kryl 16 striel a jeho Fargo zvíťazilo na ľade tímu USA v Plymouth 6:1. Ďalší slovenský brankár Leo Henriquez zaznamenal 32 úspešných zákrokov, ale jeho Green Bay prehralo s Cedar Rapids 2:4.
