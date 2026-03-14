Laegreid suverénny v stíhacích pretekoch, Borguľa na 55. mieste
Dvadsaťjedenročný Slovák vstupoval do stíhačky z 31. priečky a stratou 1:43 min na Laegreida.
Autor TASR
Otepää 14. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid suverénnym spôsobom ovládol stíhacie preteky na 12,5 km na podujatí Svetového pohára v Otepää. V estónskom stredisku zvíťazil s jednou streleckou chybou s náskokom 2:33,4 min pred Francúzom Emilienom Jacquelinom, pódium doplnil Nór Martin Uldal (+2:46,7). Slovenský reprezentant Jakub Borguľa obsadil 55. miesto (+7:46,3).
Laegreid obhájil svoj piatkový triumf zo šprintu. Stíhačku mal od úvodu pod kontrolou a pomohol si najmä skvelou streľbou v mimoriadne náročných veterných podmienkach. Jacquelin držal krok do polovice pretekov, keď mal za sebou dve čisté streľby. Šance na prvenstvo mu však vzali dve chyby na tretej položke, navyše až trikrát nesklopil terč na záverečnej streľbe. Na tretiu pozíciu sa postupne vytiahol Uldal, ktorý začal troma nepresnými výstrelmi. Zisk veľkého i malého krištáľového glóbusu zatiaľ nedokázal spečatiť Francúz Eric Perrot, ktorý skončil až jedenásty.
Preteky nevyšli jedinému slovenskému zástupcovi v štartovom poli Jakubovi Borguľovi. Dvadsaťjedenročný Slovák vstupoval do stíhačky z 31. priečky a stratou 1:43 min na Laegreida. Na prvej streleckej položke obišiel s jednou chybou, v druhej i tretej však urobil zhodne po tri a nevydarené preteky zakončil dvoma nesklopenými terčmi v štvrtej streľbe. Celkovo tak absolvoval až deväť trestných okruhov a na víťaza stratil 7:46,3 min. „Určite si tieto preteky zapamätám. Bolo to trápenie počas celého času. Ešte prvé dve kolá, keď som išiel v balíku a dal som na prvej streľbe za jednu, to bolo v poriadku, keďže všetci zle strieľali. Potom po tej trojke prišiel úplný blok a vôbec som nevedel už ani bežať,“ uviedol Borguľa pre STVR.
SP v biatlone v Otepää
muži - stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Sturla Holm Laegreid (Nór.) 34:41,0 min. (1), 2. Emilien Jacquelin (Fr.) +2:33,4 (5), 3. Martin Uldal (Nór.) +2:46,7 (5), 4. Campbell Wright (USA) +2:49,0 (2), 5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +2:52,4 (5), 6. Fabien Claude (Fr.) +3:05,3 (4), 7. Lukas Hofer (Tal.) +3:14,7 (3), 8. Philipp Nawrath (Nem.) +3:18,1 (6), 9. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) +3:25,5 (5), 10. Johan-Olav Botn (Nór.) +3:28,3 (5), ..., 55. Jakub BORGUĽA (SR) +7:46,3 (9)
