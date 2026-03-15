Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. marec 2026
< sekcia Šport

Brind'Amour viedol Carolinu v 600. zápase, drží rekord profiligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 15. marca (TASR) - Hokejový tréner Rod Brind'Amour viedol v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL Carolinu v 600. zápase, Hurricanes vyhrali na ľade Tampy Bay Lightning v šlágri Východnej konferencie 4:2.

Brind’Amour zaznamenal 367. víťazstvo v kariére, čo v histórii NHL za prvých 600 zápasov nedosiahol žiadny tréner NHL. Bývalý útočník Hurricanes, ktorý tím ako kapitán doviedol v roku 2006 k prvému a zatiaľ jedinému Stanley Cupu, prevzal tím ako hlavný tréner od sezóny 2018-19.

Päťdesiatpäťročný rodák z Ottawy získal v skrátenej pandemickej sezóne 2021 cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera sezóny. So 47 víťazstvami v play off je Brind'Amour na 36. mieste histórie, keď sa o túto pozíciu delí s Mikeom Sullivanom a Ronom Wilsonom.

Hurricanes pod vedením Brind'Amoura postúpili do play off vo všetkých siedmich sezónach pod jeho vedením a vždy prešli minimálne cez prvé kolo. Trikrát postúpili do finále Východnej konferencie, ale ďalej sa nedostali.
.

