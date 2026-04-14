Černák skóroval, Dvorský asistoval, účastníci play off sú známi
Autor TASR,aktualizované
New York 14. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel v NHL gólom k triumfu Tampy Bay nad Detroitom 4:3 po predĺžení. Do kanadského bodovania sa v noci na utorok zapísal aj útočník Dalibor Dvorský, keď asistoval a pomohol k triumfu St. Louis doma nad Minnesotou 6:3. Štyri dni pred koncom základnej časti spoznala zámorská profiliga všetkých účastníkov bojov o titul. Zostávajúce miestenky získali vo Východnej konferencii Philadelphia a na západe Anaheim s Los Angeles.
Černák sa presadil v 36. minúte a jeho tím viedol 2:1. Duel rozhodol 27 sekúnd po začiatku predĺženia Nikita Kučerov. Klub z Floridy má na západe tretiu najlepšiu bilanciu, Detroit už bol bez šance postúpiť do play off. Dvorský asistoval pri víťaznom góle Thea Lindsteina na 4:3, ktorý padol v 37. minúte. Blues vyraďovaciu časť hrať nebudú, Minnesota je v tabuľke tretia na západe. Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj Adam Sýkora v drese New Yorku Rangers, ktorý prehral na ľade Floridy 2:3.
Philadelphia potvrdila postup triumfom nad najlepším tímom východu Carolinou 3:2 po nájazdoch. Hráči Los Angeles sa mohli tešiť na boje o titul po víťazstve na ľade Seattlu 5:3. Nashville sa musel zmieriť s neúčasťou vo vyraďovačke po domácej prehre so San Jose 2:3.
NHL - výsledky:
Florida - New York Rangers 3:2, Philadelphia - Carolina 3:2 pp a sn, Tampa Bay - Detroit 4:3 pp /E. ČERNÁK (Tampa Bay) 1+0/, Toronto - Dallas 5:6, Nashville - San Jose 2:3, St. Louis - Minnesota 6:3 /D. DVORSKÝ (St. Louis) 0+1/, Chicago - Buffalo 1:5, Edmonton - Colorado 1:2 pp a sn, Seattle - Los Angeles 3:5, Vegas - Winnipeg 6:2
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh, Boston, Ottawa, Philadelphia
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Vegas, Edmonton, Utah, Anaheim, Los Angeles
