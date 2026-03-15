Chromiak a Chovan skórovali v OHL, vo WHL bodovali Lisý a Tomík
Chovan strelil svoj 26. gól v sezóne, keď sa presadil po prihrávke krajana Adama Nemca.
Autor TASR
Ottawa 15. marca (TASR) - Slovenskí hokejisti Jakub Chromiak a Ján Chovan skórovali v nočných zápasoch kanadskej juniorskej ligy OHL. Chromiak strelil jedenásty gól v sezóne a pridal aj dve asistencie.
Útočník tímu Niagara IceDogs prispel k vysokému víťazstvu 7:1 na ľade Erie. Chovan strelil svoj 26. gól v sezóne, keď sa presadil po prihrávke krajana Adama Nemca. Z víťazstva sa ale netešili, pretože Sudbury Wolves prehralo na ľade Barrie 2:5.
Vo WHL bodoval obranca Matúš Lisý, ktorý si pripísal dve asistencie a dva plusové body. Jeho tím Red Deer Rebels ale prehral s Calgary 5:6 po predĺžení. V rovnakej súťaži bodoval aj útočník Tobias Tomík, ktorý si pripísal asistenciu pri prehre Vancouveru Giants s Victoriou 2:5.
