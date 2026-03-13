Tejada vyhral 6. etapu Paríž - Nice, Vingegaard z náskoku nestratil
V záverečnom stúpaní dostihli favoriti únik.
Autor TASR
Colombier le Vieux 12. marca (TASR) - Kolumbijský cyklista Harold Tejada z tímu XDS Astana triumfoval v piatkovej 6. etape pretekov Paríž - Nice. Na druhom mieste prišiel do cieľa 179,3 km dlhej trate z Barbentane do Apt so stratou šiestich sekúnd Francúz Dorian Godon vo farbách Ineos Grenadiers, tretí v rovnakom čase finišoval Brit Lewis Askey (NSN Cycling Team).
V záverečnom stúpaní dostihli favoriti únik. Nasledovala chvíľa pre Tejadu, ktorý prekvapivo zaútočil. Skupinka sa nedokázala zmobilizovať a Kolumbijčan si svoj náskok postrážil. Do konca prestížneho podujatia zostávajú dve etapy a priebežný líder celkovej klasifikácie Dán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) do nich pôjde s výrazným náskokom 3:22 min. na Kolumbijčana Daniela Martineza (Red Bull - Bora-hansgrohe).
Paríž - Nice - 6. etapa, Barbentane - Apt (179,3 km):
1. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) 3:54:38 h, 2. Dorian Godon (Fr./Ineos Grenadier), 3. Lewis Askey (V. Brit./NSN Cycling Team), 4. Bryan Coquard (Fr./Cofidis), 5. Matteo Trentin (Tal./Tudor Pro Team), 6. Laurence Pithie (N. Zél./Red Bull Bora-hansgrohe), 7. Valentin Vauquelin (Fr./Ineos), 8. Valentin Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step), 9. Aleksandr Vlasov (Rus./Red Bull Bora-hansgrohe), 10. Alex Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) všetci +6 sekúnd
Celkové poradie:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 21:16:50 h, 2. Daniel Martinez (Kol./Red Bull Bora-hansgrohe) +3:22 min, 3. Georg Steinhauser (Nem./EF Education-EasyPost) +5:50, 4. Vauquelin +6:09, 5. Lenny Martinez (Fr./Bahrain Victorious) +7:37, 6. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +8:15
