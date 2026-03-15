Dúbravka chválil spoluhráčov a verí v záchranu Burnley
V tabuľke je Burnley na predposlednom 19. mieste a na záchranu stráca 9 bodov.
Autor TASR
Londýn 15. marca (TASR) - Slovenský brankár Martin Dúbravka zaznamenal v sobotu štvrté čisté konto v prebiehajúcej sezóne Premier League, ktorým prispel k bezgólovej remíze futbalistov Burnley s Bournemouthom. Burnley inkasovalo najviac gólov zo všetkých tímov v najvyššej anglickej súťaži - v 30 zápasoch až 58. Proti Bournemouthu sa však hráči nováčika „hecli“ a pomohli 37-ročnému Dúbravkovi udržať nulu, za čo sa im od brankárskej jednotky dostalo pochvaly.
„Zápas bol z našej strany konečne trošku lepší. Snažili sme sa byť aktívnejší dopredu a vzadu sme boli solídnejší ako v predchádzajúcich zápasoch. Súper si síce vypracoval tri šance, ale chalani naozaj dobre blokovali strely a pomáhali mi, ako sa dalo. Škoda, že sme nedali gól, lebo šance sme mali. Tri body by boli pre nás skvelé. Získali sme jeden a na ligovú výhru čakáme už dosť dlho,“ povedal v rozhovore pre TASR Dúbravka, pre ktorého to bolo jubilejné 50. čisté konto v Premier League. Predtým v tejto sezóne neinkasoval proti Sunderlandu (2:0), Leedsu United (2:0) a Evertonu (0:0).
V tabuľke je Burnley na predposlednom 19. mieste a na záchranu stráca 9 bodov. Situácia nie je ružová, Dúbravka sa však ako jeden z najskúsenejších v mužstve snaží pozitívne vplývať na spoluhráčov. „Samozrejme, zostávam pozitívny, aj keď situácia je taká, aká je. Bodový odstup predstavuje 9 bodov, čo sa teoreticky ešte stále dá zvládnuť. Dáme do toho všetko, budeme sa snažiť zmenšiť našu stratu a zabojujeme o to, aby sme sa udržali v Premier League. Čakajú nás ťažkí súperi, ale som pozitívne naladený a budem veriť do posledného zápasu. Snáď aj takýto kolektívny a bojovný výkon, ktorý sme predviedli včera, nám dodá sebavedomie. Niečo sme si povedali už v šatni a teraz budeme mať celý týždeň na zanalyzovanie toho, kde pridať,“ uviedol Dúbravka.
Kameňom úrazu, prečo sa Burnley potáca dole, je podľa slovenského brankára neskúsenosť jeho spoluhráčov. „V niektorých situáciách sme boli nedôslední, viackrát nám ušli čisté body v posledných minútach zápasov. Je to taká nevyspelosť, ale tú by som pripísal tomu, že chalani majú malé skúsenosti z ťažkých zápasov. Ja som skúsenejší a snažím sa im v tomto smere pomáhať.“
Už o necelé dva týždne čaká slovenskú reprezentáciu semifinálový duel baráže o postup na MS proti Kosovu (26. marca v Bratislave). V prípade víťazstva nastúpia zverenci Francesca Calzonu 31. marca vo finále proti lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, pričom v oboch prípadoch budú mať za sebou podporu domáceho publika. „Jedným očkom už samozrejme poškuľujem po reprezentácii. Teším sa na zraz a na našu skvelú partiu. Máme veľkú príležitosť dostať sa na MS, je teda o čo hrať. Našou výhodou je, že hráme doma. Pre divákov to bude zaujímavý zápas a verím, že aj s ich podporou prvú skúšku zvládneme. Kosovo má dobré mužstvo a kvalitných hráčov, musíme preto k zápasu pristúpiť zodpovedne,“ povedal pre TASR Dúbravka.
„Zápas bol z našej strany konečne trošku lepší. Snažili sme sa byť aktívnejší dopredu a vzadu sme boli solídnejší ako v predchádzajúcich zápasoch. Súper si síce vypracoval tri šance, ale chalani naozaj dobre blokovali strely a pomáhali mi, ako sa dalo. Škoda, že sme nedali gól, lebo šance sme mali. Tri body by boli pre nás skvelé. Získali sme jeden a na ligovú výhru čakáme už dosť dlho,“ povedal v rozhovore pre TASR Dúbravka, pre ktorého to bolo jubilejné 50. čisté konto v Premier League. Predtým v tejto sezóne neinkasoval proti Sunderlandu (2:0), Leedsu United (2:0) a Evertonu (0:0).
V tabuľke je Burnley na predposlednom 19. mieste a na záchranu stráca 9 bodov. Situácia nie je ružová, Dúbravka sa však ako jeden z najskúsenejších v mužstve snaží pozitívne vplývať na spoluhráčov. „Samozrejme, zostávam pozitívny, aj keď situácia je taká, aká je. Bodový odstup predstavuje 9 bodov, čo sa teoreticky ešte stále dá zvládnuť. Dáme do toho všetko, budeme sa snažiť zmenšiť našu stratu a zabojujeme o to, aby sme sa udržali v Premier League. Čakajú nás ťažkí súperi, ale som pozitívne naladený a budem veriť do posledného zápasu. Snáď aj takýto kolektívny a bojovný výkon, ktorý sme predviedli včera, nám dodá sebavedomie. Niečo sme si povedali už v šatni a teraz budeme mať celý týždeň na zanalyzovanie toho, kde pridať,“ uviedol Dúbravka.
Kameňom úrazu, prečo sa Burnley potáca dole, je podľa slovenského brankára neskúsenosť jeho spoluhráčov. „V niektorých situáciách sme boli nedôslední, viackrát nám ušli čisté body v posledných minútach zápasov. Je to taká nevyspelosť, ale tú by som pripísal tomu, že chalani majú malé skúsenosti z ťažkých zápasov. Ja som skúsenejší a snažím sa im v tomto smere pomáhať.“
Už o necelé dva týždne čaká slovenskú reprezentáciu semifinálový duel baráže o postup na MS proti Kosovu (26. marca v Bratislave). V prípade víťazstva nastúpia zverenci Francesca Calzonu 31. marca vo finále proti lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, pričom v oboch prípadoch budú mať za sebou podporu domáceho publika. „Jedným očkom už samozrejme poškuľujem po reprezentácii. Teším sa na zraz a na našu skvelú partiu. Máme veľkú príležitosť dostať sa na MS, je teda o čo hrať. Našou výhodou je, že hráme doma. Pre divákov to bude zaujímavý zápas a verím, že aj s ich podporou prvú skúšku zvládneme. Kosovo má dobré mužstvo a kvalitných hráčov, musíme preto k zápasu pristúpiť zodpovedne,“ povedal pre TASR Dúbravka.