Sobota 14. marec 2026
Dúbravka so štvrtým čistým kontom v sezóne

Slovenský brankár Martin Dúbravka z Burnley inkasuje gól po strele Declana Riceho z Arsenalu počas zápasu 10. kola anglickej Premier League FC Burnley - FC Arsenal v Burnley 1. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Burnley bodovalo prvýkrát po dvoch zápasoch, ale v tabuľke mu naďalej patrí predposledná 19. priečka.

Autor TASR
Londýn 14. marca (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka zaznamenal štvrté čisté konto v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League. V sobotňajšom stretnutí 30. kola s Bournemouthom domácim vychytal bezgólovú remízu, keď si pripísal dva úspešné zákroky. Burnley bodovalo prvýkrát po dvoch zápasoch, ale v tabuľke mu naďalej patrí predposledná 19. priečka. Bournemouth hral nerozhodne štvrtýkrát za sebou a je deviaty.

V ďalšom dueli sa hráči Brightonu tešili z triumfu na pôde Sunderlandu 1:0. Víťazný gól vsietil v 58. minúte gambijský útočník Yankuba Minteh. Brighton poskočil na desiatu pozíciu, Sunderland klesol na 12. miesto.

Premier League - 30. kolo:

Sunderland AFC - FC Brighton 0:1 (0:0)
Gól: 58. Minteh

Burnley FC - AFC Bournemouth 0:0
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
