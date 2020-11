VIDEO: Grosjean ďakuje za halo, kedysi bol jeho odporcom

Sachir 30. novembra (TASR) - Francúzsky pretekár Formuly 1 Romain Grosjean je po hrôzostrašnej havárii na Veľkej cene Bahrajnu viac-menej v poriadku. Odkázal to prostredníctvom sociálnych sietí, na ktorých zverejnil krátke video, v ktorom poďakoval zdravotníkom a aj bezpečnostným systémom, vďaka ktorým vyviazol iba s niekoľkými popáleninami.povedal a zdvihol ruky zabalené v obväzoch.povedal 34-ročný jazdec Haasu.Grosjean narazil v úvode pretekov do bariéry po tom, čo mal menšiu kolíziu s Daniilom Kvjatom. Monopost sa po náraze rozlomil na dve časti a okamžite začal horieť. Francúza zachránila od najhoršieho vlastná duchaprítomnosť, ale aj bezpečnostné systémy vrátane bezpečnostného rámu halo. Vedenie F1 ho zaviedlo ako reakciu na smrteľnú nehodu Julesa Bianchiho v roku 2014. Napriek tomu však bolo terčom kritiky.povedal výkonný riaditeľ F1 Ross Brawn pre Sky Sports.V samotných pretekoch, ktoré boli reštartované po viac než hodine od Grosjeanovej nehody, opäť dominoval Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Štvrtým triumfom po sebe a jedenástym v sezóne navýšil náskok v celkovom hodnotení šampionátu. Aj on však po pretekoch viac skloňoval Grosjeanov incident.poznamenal Hamilton.