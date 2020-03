Prezident Interu Miláno skritizoval šéfa ligy za chaotické opatrenia

Rím 3. marca (TASR) - Prezident Interu Miláno Steven Zhang skritizoval šéfa talianskej najvyššej futbalovej súťaže za opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu. Nepáčia sa mu chaotické zmeny v kalendári súťaže a Paola Dal Pina nazval na twitteri "šašom".



V Taliansku evidujú najviac prípadov nákazy v Európe - viac ako dvetisíc. Vláda prijala opatrenia, podľa ktorých sa športové podujatia musia zaobísť bez divákov. Väčšinu zápasov Serie A v uplynulých dvoch týždňoch odložili.



Podľa Zhanga však opatreniam chýba konzistencia a nedávajú zmysel. Ako príklad uvádza preloženie termínu duelu s Juventusom Turín, ktorý mali odohrať v nedeľu, no uskutoční sa 13. mája, týždeň pred finále Talianskeho pohára. Medzitým sa však objavili indície, že by ho mohli odohrať o týždeň v pondelok. "Dva dni, týždeň, s čím prídeš nabudúce? Si najväčší a najcynickejší šašo, akého som stretol," nešetril kritikou Zhang.



Zároveň poukázal na čudné praktiky v nadchádzajúcich odvetách semifinále pohára. Kým duel AC Miláno - Juventus Turín sa odohrá pred prázdnymi tribúnami, Inter nastúpi v Neapole iba bez svojich fanúšikov, ktorí nesmú vycestovať. "Bez ohľadu na to, kto komu fandí, v prvom rade by malo ísť o bezpečnosť," dodal Zhang, citovala ho agentúra DPA.