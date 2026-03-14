Mladé Slovenky neodohrajú duel s Holandskom pre virózu

Logo SFZ. Foto: TASR - Martin Baumann

Za sebou majú jeden súboj v 7. kvalifikačnej skupine, v ktorom v stredu 11. marca prehrali s Poľskom 0:3.

Autor TASR
Newport 14. marca (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky do 17 rokov neodohrajú sobotňajší duel kvalifikácie ME 2026 proti Holandsku. Dôvodom je viróza, pre ktorú nemohla nastúpiť viac než polovica hráčok. Slovenský futbalový zväz (SFZ) o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.

Slovenky by mali na ďalší duel na kvalifikačnom turnaji nastúpiť v utorok o 15.00 h proti Walesu, zápas by sa mal odohrať. Za sebou majú jeden súboj v 7. kvalifikačnej skupine, v ktorom v stredu 11. marca prehrali s Poľskom 0:3.
