Güler strelil gól z vlastnej polovice, Arbeloa: Stál za cenu vstupenky
Real si ešte viac zdvihol sebavedomie pred budúcotýždňovou odvetou osemfinále Ligy majstrov na pôde Manchestru City.
Autor TASR
Madrid 15. marca (TASR) - Turecký futbalový stredopoliar Arda Güler gólom z vlastnej polovice zavŕšil triumf Realu Madrid v sobotňajšom stretnutí 28. kola španielskej La Ligy nad Elche 4:1. Malovídaný incident sa udial v zápase medzi domácim Atleticom Madrid a Getafe, v ktorom videl červenú kartu hosťujúci obranca Abdel Abqar za uštipnutie nórskeho útočníka Alexandera Sörlotha do oblasti rozkroku.
Real si ešte viac zdvihol sebavedomie pred budúcotýždňovou odvetou osemfinále Ligy majstrov na pôde Manchestru City. Do Anglicka pocestuje „biely balet“ s trojgólovým náskokom po domácom triumfe 3:0, o ktorý sa postaral hetrikom Uruguajčan Federico Valverde. Práve on potvrdil svoju vynikajúcu formu ďalším presným zásahom, keď v 44. minúte súboja proti Elche zvýšil už na 2:0 pre Real. Najviac sa však hovorilo o Gülerovom góle, ktorý patrí medzi kandidátov na zásah sezóny. Dvadsaťjedenročný tvorca hry vystihol v 89. minúte prihrávku na vlastnej polovici a z takmer 70 metrovej diaľky preloboval brankára Matiasa Ditura. „Videl som, ako si všetci zakryli rukami hlavy. Je neuveriteľné streliť gól z tejto vzdialenosti. Práve toto stálo za cenu vstupenky na zápas,“ uviedol podľa agentúry AP hlavný tréner Realu Alvaro Arbeloa.
Güler strelil v ligovom ročníku svoj štvrtý gól. Do metropoly Španielska prišiel v roku 2023 a postupne získaval viac priestoru, k čomu prispel aj odchod dlhodobého lídra stredu poľa Chorváta Luku Modriča. Arbeloa okrem tureckého špílmachra dáva väčší priestor aj hráčom z akadémie. Štvrtýkrát za sebou figuroval v základnej zostave Realu iba 18-ročný stredopoliar Thiago Pitarch. Už za rozhodnutého stavu dostal šancu na debut o rok starší Diego Aguado a asistenciu si pripísal za necelú polhodinu na ihrisku pri svojom druhom štarte za A-tím čoskoro 19-ročný útočník Daniel Yanez. Arbeloa, ktorý prevzal tím v mimoriadne náročnom období po rýchlom konci Xabiho Alonsa, si užíva nasadzovanie svojich bývalých zverencov z mládežníckych kategórií. „Yanez a Aguado patria medzi hráčov, ktorých som trénoval ako prvých, keď mali 13 či 14 rokov. To, že som ich mohol poslať na ihrisko na Bernabeu, je pre mňa splnený sen,“ povedal 43-ročný kouč, ktorého zverenci strácajú jeden bod na vedúcu Barcelonu. „Blaugranas“ však čakal v nedeľu zápas proti Seville.
Atletico Madrid dokázalo uspieť v domácej súťaži po štvrtý raz za sebou. Tréner „Los Colchoneros“ Diego Simeone tentoraz nechal oddychovať slovenského ľavého obrancu Dávida Hancka iba na lavičke náhradníkov, pričom jediný gól Madridčanov strelil Argentínčan Nahuel Molina z opačnej strany defenzívy. Najviac však zarezonoval moment z 55. minúty, keď marocký obranca Abqar siahol rukou do rozkroku Sörlotha, za čo videl od rozhodcu Miguela Ortiza červenú kartu. Dvadsaťsedemročný stopér po zápase vysvetľoval celý moment zo svojho pohľadu: „Chcem jasne povedať, že nebolo mojim zámerom dotknúť sa protihráča v tejto oblasti. Na videu môžete vidieť, že som sa nepozeral, keď som sa ho dotkol. Prisahám, že som sa ho tam nechcel chytiť. Chcel som ho len potľapkať, ako to robíme vo futbale.“
