Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
Hádzanárky Handball Club Zlín zvíťazili nad DHK Zora Olomouc 26:25

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Handball Club Zlín - DHK Zora Olomouc 26:25 (12:13)

Autor TASR
Zlín 13. marca (TASR) - Hádzanárky českého Handball Club Zlín zvíťazili nad DHK Zora Olomouc 26:25 v piatkovom stretnutí 19. kola nadnárodnej MOL ligy. V priebežnej tabuľke im patrí s 10 bodmi 9. miesto, Olomouc má o bod viac na 8. priečke.



MOL liga - 19. kolo:

Handball Club Zlín - DHK Zora Olomouc 26:25 (12:13)

najviac gólov: Polomíková 6/1, Kříčková 4, Krejčíková 3 – Roupcová 5, Daňková 4/4, Možíšová 3. Rozhodcovia: Horáček a Novotný, 7m: 2/1 - 4/4, vylúčené: 5:3, 228 divákov.
Neprehliadnite

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok