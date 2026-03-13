< sekcia Šport
Hádzanárky Handball Club Zlín zvíťazili nad DHK Zora Olomouc 26:25
Handball Club Zlín - DHK Zora Olomouc 26:25 (12:13)
Autor TASR
Zlín 13. marca (TASR) - Hádzanárky českého Handball Club Zlín zvíťazili nad DHK Zora Olomouc 26:25 v piatkovom stretnutí 19. kola nadnárodnej MOL ligy. V priebežnej tabuľke im patrí s 10 bodmi 9. miesto, Olomouc má o bod viac na 8. priečke.
MOL liga - 19. kolo:
Handball Club Zlín - DHK Zora Olomouc 26:25 (12:13)
najviac gólov: Polomíková 6/1, Kříčková 4, Krejčíková 3 – Roupcová 5, Daňková 4/4, Možíšová 3. Rozhodcovia: Horáček a Novotný, 7m: 2/1 - 4/4, vylúčené: 5:3, 228 divákov.
