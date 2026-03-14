Hedegart vyhral preteky na 50 km voľne, Hinds na 65. mieste
Autor TASR
Oslo 14. marca (TASR) - Nórski bežci na lyžiach dominovali v pretekoch na 50 km voľne v domácom prostredí na podujatí Svetového pohára v Osle. Triumf pri absencii fenomenálneho Nóra Johannesa Hösflota Kläba zaznamenal jeho krajan Einar Hedegart. Ten v tesnom finiši zdolal o štyri stotiny sekundy Haralda Östberga Amundsena, tretí skončil s odstupom 1,1 sekundy Martin Löwström Nyenget.
Nóri obsadili prvých osem priečok a prvý nenórsky pretekár bol až deviaty Francúz Victor Lovera s mankom 48,1 s. Na trati v Holmenkollene všetko nasvedčovalo hromadnému dojazdu skupinky. Na začiatku dlhej cieľovej roviny s miernym stúpaním bolo jasné, že o triumf zabojujú Hedegart a Amundsen. V šprintérskom súboji bol úspešnejší prvý menovaný, ktorý vyhral preteky na 50 km pri svojom premiérovom štarte v tejto disciplíne v rámci SP. Spomedzi dvoch Slovákov bol úspešnejší Peter Hinds, ktorý obsadil 65. miesto so stratou 13 minút, Michal Adamov prišiel do cieľa o tri pozície nižšie s mankom viac ako 20 minút.
Amundsen stiahol náskok na Kläba v hodnotení dištančných pretekov. Vo finále SP v americkom Lake Placid zabojuje o malý krištáľový glóbus. Kläbo má v súčasnosti náskok 28 bodov, no jeho štart v USA je pre otras mozgu otázny.
beh na lyžiach - SP v Osle
50 km voľne: 1. Einar Hedegart 1:51:38,2 h, 2. Harald Östberg Amundsen +0,4 s, 3. Martin Löwström Nyenget +1,1, 4. Andreas Fjörden Ree +1,5, 5. Kasper Andersson Herland +2,1, 6. Simen Hegstad Krüger +3,0, 7. Haavard Moseby +4,8, 8. Iver Tildheim Andersen (všetci Nór.) +16,8, 9. Victor Lovera (Fr.) +48,1, 10. Savelij Korostelev (Rus.) +1:24,2 min.,..., 65. Peter HINDS +12:59,0 min, 68. Michal ADAMOV (obaja SR) +20:49,0
