Hellas Verona prehral s FC Janov 0:2, Suslov nastúpil v 65. minúte
V tabuľke zostali na predposlednom 19. mieste.
Rím 15. marca (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona prehrali v nedeľňajšom stretnutí 29. kola talianskej Serie A s FC Janov 0:2 a v tabuľke zostali na predposlednom 19. mieste. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za domácich v 65. minúte.
Serie A - 29. kolo:
Hellas Verona - FC Janov 0:2 (0:0)
Góly: 61. Vitinha, 86. Östigaard
/T. Suslov (Hellas) hral od 65. min/
Hellas Verona - FC Janov 0:2 (0:0)
Góly: 61. Vitinha, 86. Östigaard
/T. Suslov (Hellas) hral od 65. min/