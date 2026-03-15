Nedela 15. marec 2026
Hellas Verona prehral s FC Janov 0:2, Suslov nastúpil v 65. minúte

Na snímke futbalista Interu Miláno Kristjan Asllani (uprostred) a slovenskí hráči v drese Verony Ondrej Duda (vpravo) a Tomáš Suslov (vľavo) bojujú o loptu v zápase 35. kola talianskej Serie A Inter Miláno - Hellas Verona v Miláne v sobotu 3. mája 2025. Foto: TASR/AP

V tabuľke zostali na predposlednom 19. mieste.

Autor TASR
Rím 15. marca (TASR) - Futbalisti Hellasu Verona prehrali v nedeľňajšom stretnutí 29. kola talianskej Serie A s FC Janov 0:2 a v tabuľke zostali na predposlednom 19. mieste. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za domácich v 65. minúte.

Serie A - 29. kolo:

Hellas Verona - FC Janov 0:2 (0:0)
Góly: 61. Vitinha, 86. Östigaard
/T. Suslov (Hellas) hral od 65. min/
