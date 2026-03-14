Jánošíková majsterkou Slovenska v halovom päťboji, rekord Gregušovej
Medzi juniorkami triumfovala Tamara Svatíková (ŠK Jablonica) so ziskom 3369 b.
Autor TASR
Nyíregyháza 14. marca (TASR) - Majsterkou Slovenska v halovom päťboji sa stala Nicol Jánošíková. Členka Atletického klubu Čadca získala na majstrovstvách SR v halových viacbojoch v Nyíregyháze celkovo 2950 bodov. Víťazný výkon mal len druhýkrát v histórii šampionátu hodnotu menej ako 3000 bodov. Medzi juniorkami triumfovala Tamara Svatíková (ŠK Jablonica) so ziskom 3369 b.
Nový slovenský rekord vytvorila vo svojej kategórii dorastenka Alexandra Gregušová z AK ŠK UMB Banská Bystrica, ktorá dosiahla výkon 3769 b. Gregušová tým prekonala 14 rokov starý rekord Lenky Poništovej (3656 b).
Nový slovenský rekord vytvorila vo svojej kategórii dorastenka Alexandra Gregušová z AK ŠK UMB Banská Bystrica, ktorá dosiahla výkon 3769 b. Gregušová tým prekonala 14 rokov starý rekord Lenky Poništovej (3656 b).
MSR v halových viacbojoch v Nyíregyháze - výsledky:
ženy: 1. Nicol Jánošíková (Atletický klub Čadca) 2950 bodov, 2. Tamara Briešťanská (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 1941, 3. Michaela Lenhartová (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) nedokončila
juniorky: 1. Tamara Svatíková (ŠK Jablonica) 3369 b., 2. Alexandra Brišová (AK ŠK UMB Banská Bystrica) 3029, 3. Alexandra Cabanová (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 3014
dorastenky: 1. Alexandra Gregušová 3769 b., 2. Nina Hejčíková (obe AK ŠK UMB Banská Bystrica) 3647, 3. Dorota Dučaiová (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 3096
ženy: 1. Nicol Jánošíková (Atletický klub Čadca) 2950 bodov, 2. Tamara Briešťanská (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 1941, 3. Michaela Lenhartová (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) nedokončila
juniorky: 1. Tamara Svatíková (ŠK Jablonica) 3369 b., 2. Alexandra Brišová (AK ŠK UMB Banská Bystrica) 3029, 3. Alexandra Cabanová (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 3014
dorastenky: 1. Alexandra Gregušová 3769 b., 2. Nina Hejčíková (obe AK ŠK UMB Banská Bystrica) 3647, 3. Dorota Dučaiová (Atletika ŠPORT HROU Prešov) 3096