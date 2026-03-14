K. Šrobová obsadila 18. miesto v slalome, triumfovala Trockerová
Autor TASR
Narvik 14. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Anna Trockerová po obrovskom slalome získala titul juniorskej majsterky sveta aj v slalome. Na šampionáte v nórskom Narviku ovládla sobotňajšie preteky s náskokom 2,29 sekundy pred Rakúšankou Leonie Raichovou, bronz si vybojovala Aada Kantová z Fínska (+3,78). Osemnástu priečku so stratou 5,88 s na víťazku obsadila slovenská reprezentantka Katarína Šrobová. Jej mladšia sestra Veronika Šrobová nedokončila úvodné kolo.
Katarína Šrobová figurovala po prvom kole na 30. mieste. Vo svojej druhej jazde však zaznamenala druhý najrýchlejší čas spomedzi všetkých pretekárok a vyšvihla sa vo výsledkovej listine na 18. pozíciu. Rýchlejšia v druhom kole bola od Slovenky iba pätnásta Eva Unhjemová Johansenová z Nórska.
MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku
juniorky - slalom: 1. Anna Trockerová (Tal.) 1:51,59 min., 2. Leonie Raichová (Rak.) +2,29 s, 3. Aada Kantová (Fín.) +3,78,..., 18. Katarína ŠROBOVÁ +5,88, Veronika ŠROBOVÁ (obe SR) nedokončila 1. kolo
