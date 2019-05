Kanadský hrdina Stone sledoval časomer, Švajčiarov bolí prehra

Košice 23. mája (TASR) - Hokejisti Kanady vo štvrťfinálovom zápase proti Švajčiarsku dokázali, že góly v záveroch zápasov sú im blízke. Gólom 0,4 sekundy pred koncom riadneho hracieho času potvrdili známu pravdu o tom, že sa vyplatí hrať celých 60 minút. Pre Švajčiarov išlo o bolestivú prehru, ktorá ich stopla na ceste za obhajobou finálovej účasti.Kanaďania sa snažili diktovať hru, viac sa snažili v ofenzíve, ale gólovo údernejší boli Švajčiari. Tí išli do vedenia 1:0 v 19. minúte, keď Andrighetto skóroval 22 sekúnd pred prvou prestávkou. Gól Hischiera na 2:1 prišiel 3 sekundy pred druhou sirénou a preteky o "najneskorší" gól zápasu vyvrcholili v tretej časti. V nej Kanaďania potvrdili, že zvládajú aj túto disciplínu a Seversonov gól pri powerplay dosiahli 0,4 sekundy pred vypršaním riadneho hracieho času.poznamenal s úsmevom obranca Damon Severson, ktorého strela prepadla brankárovi Genonimu.poznamenal Mark Stone, ktorý bol hlavný strojca kanadského víťazstva. Pri Seversenovom góle si pripísal asistenciu, predtým vyrovnal na 1:1 a v predĺžení napokon rozhodol o kanadskom postupe do bratislavského semifinále.Švajčiari sa po presune do Košíc hotovali zaskočiť favorizovaného súpera. V B-skupine predviedli viacero kvalitných výkonov a proti Kanade chceli zopakovať vlaňajšie semifinálové víťazstvo. Mali to nádejne rozohrané a hoci dvakrát viedli, napokon sa pre nich šampionát skončil smutne.priznal útočník Nino Niederreiter.