Kapustík nepostúpil na Holmenkollene do 2. kola, skončil 34.
Autor TASR
Oslo 15. marca (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola nedeľňajšej súťaže na podujatí Svetového pohára v Osle. Na Holmenkollene obsadil v 1. kole 34. miesto, keď pristál na značke 120,5 m a od rozhodcov dostal 103,9 bodu. Do 2. kola sa prebojovalo najlepších 30 pretekárov, Kapustíka delilo od postupu 1,2 bodu. Po úvodnom kole viedol Japonec Tomofumi Naitó so ziskom 128,7 b., keď skočil 131,5 m. Už istý držiteľ veľkého glóbusu Slovinec Domen Prevc bol deviaty (118,5 b.).