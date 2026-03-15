Kapustík nepostúpil na Holmenkollene do 2. kola, skončil 34.

Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

Autor TASR
Oslo 15. marca (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola nedeľňajšej súťaže na podujatí Svetového pohára v Osle. Na Holmenkollene obsadil v 1. kole 34. miesto, keď pristál na značke 120,5 m a od rozhodcov dostal 103,9 bodu. Do 2. kola sa prebojovalo najlepších 30 pretekárov, Kapustíka delilo od postupu 1,2 bodu. Po úvodnom kole viedol Japonec Tomofumi Naitó so ziskom 128,7 b., keď skočil 131,5 m. Už istý držiteľ veľkého glóbusu Slovinec Domen Prevc bol deviaty (118,5 b.).
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému