Piatok 13. marec 2026
Kapustík nepostúpil v Holmenkollene do hlavnej súťaže

Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

Za postupom zaostal o takmer 17 bodov.

Autor TASR
Oslo 13. marca (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do sobotnej hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nórskom Holmenkollene. V piatkovej kvalifikácii na veľkom mostíku mu v náročných podmienkach neprial vietor, skočil iba 106 metrov a od rozhodcov dostal známku 73,4 bodu. To mu stačilo iba na 62. miesto v 65-člennej konkurencii. Za postupom zaostal o takmer 17 bodov.
