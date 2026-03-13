Kapustová skončila v šprinte na 25. mieste a predstaví sa v stíhačke
Kapustová nastupovala v Estónsku povzbudená minulotýždňovým 16. miestom z vytrvalostných pretekov vo Fínsku.
Autor TASR,aktualizované
Otepää 13. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v šprinte na 7,5 km na podujatí Svetového pohára v Otepää. V estónskom stredisku zvíťazila vďaka čistej streľbe s náskokom 2,9 sekundy pred Taliankou Lisou Vittozziovou, tretia skončila líderka celkovej klasifikácie Lou Jeanmonnotová z Francúzska (+22,9). Najlepší čas spomedzi Sloveniek dosiahla Ema Kapustová, ktorá zastrieľala čisto, na víťazku stratila 1:36,9 min a bodovaná 25. priečka ju posunula do sobotňajších stíhacích pretekov.
Simonová vyhrala tretie individuálne preteky v prebiehajúcej sezóne SP. Priebežne viedla po úvodnej streľbe o 11,5 sekundy, po druhej položke bola Vittozziová pomalšia o 10 sekúnd. Na záverečných metroch z náskoku Simonovej postupne ubúdalo, napokon to však v cieli stačilo na prvenstvo. Premiérové pódiové umiestnenie v rámci SP uniklo iba o 1,7 sekundy Nemke Janine Hettichovej-Walzovej. Predstihla ju Jeanmonnotová, ktorá si pripísala ďalšie dôležité body na ceste za veľkým i malým krištáľovým glóbusom. Dvadsaťsedemročná Francúzska si pred týždňom vo fínskom Kontiolahti zabezpečila prvenstvo vo vytrvalostnej disciplíne.
Kapustová nastupovala v Estónsku povzbudená minulotýždňovým 16. miestom z vytrvalostných pretekov vo Fínsku. Na strelnici zvládla čisto prvú streľbu, po tej druhej ešte výraznejšie poskočila vo výsledkovej listine smerom nahor. Dosiahla svoj najlepší výsledok v tejto disciplíne. „Popravde, cítila som sa tak zle, ako pred žiadnymi inými pretekmi. Absolútne mi stvrdli nohy, mala som dosť. Povedala som si, že čo už, musím s tým ísť do pretekov. Prvé kolo bolo také, že som sa bála, že keď tomu pridám, tak či ma potom nevypne. Bol to opatrný začiatok, v konečnom dôsledku to nebolo zlé rozhodnutie. Mala som ešte silu pritlačiť v záverečnom kole a bojovať do posledného metra. Som s tým spokojná a so streľbou tiež,“ uviedla Kapustová pre STVR Šport.
Naopak, preteky príliš nevyšli Paulíne Bátovskej Fialkovej. Tretia z vytrvalostných pretekov v Kontiolahti sa na trati trápila. Na prvej streleckej položke urobila jednu chybu, na druhej nesklopila hneď dva terče a v cieli mala na 43. pozícii manko 2:04,5 min. na víťazku. „Bol problém s lyžami, od začiatku nešli vôbec dobre. Boli to ťažké podmienky, bolo mokro a špinavo. Napríklad včera na tréningoch to išlo, dnes nie. Niekde sa stala chyba, nevládala som na trati s tým bojovať. Navyše strelnica bola veterná, kde to bola lotéria. Verila som, že sa s tým popasujem, ale to sa nestalo,“ povedala 33-ročná Slovenka, ktorá ukončí kariéru po tomto ročníku.
Prvé preteky od ZOH 2026 absolvovala skúsená Anastasia Kuzminová, ktorej patrilo s piatimi nepresnými výstrelmi až 67. miesto (+2:55,0), Mária Remeňová mala dve chyby na strelnici a skončila 72. (+3:07,8).
SP v biatlone v Otepää
ženy - šprint na 7,5 km: 1. Julia Simonová (Fr.) 21:29,5 min. (0), 2. Lisa Vittozziová (Tal.) +2,9 s (0), 3. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +22,9 (0), 4. Janina Hettichová-Walzová (Nem.) +24,6 (0), 5. Oceane Michelonová (Fr.) +39,0 (1), 6. Karoline Offigstadová Knottenová (Nór.) +46,4 (1), 7. Tereza Voborníková (ČR) +54,5 (0), 8. Elvira Öbergová (Švéd.) +54,7 (2), 9. Estere Volfová (Lot.) +1:07,5 min. (0), 10. Susan Külmová (Est.) +1:09,0 (0),..., 25. Ema KAPUSTOVÁ +1:36,9 (0), 43. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +2:04,5 (3), 67. Anastasia KUZMINOVÁ +2:55,0 (5), 72. Mária REMEŇOVÁ +3:07,8 (2)
Celkové poradie (po 17 z 21 pretekov):
1. Lou Jeanmonnotová (Fr.) 944 b, 2. Suvi Minkkinenová (Fín.) 733, 3. Anna Magnussonová (Švéd.) 718, 4. E. Öbergová 708, 5. Hanna Öbergová (Švéd.) 666, 6. Lisa Vittozziová (Tal.) 630, ...16. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 302, 64. KAPUSTOVÁ 55, 65. KUZMINOVÁ (SR) 55, 71. MÁRIA REMEŇOVÁ 32, 91. ZUZANA REMEŇOVÁ (všetky SR) 8
Poradie v šprinte (6 zo 7):
1. Jeanmonnotová 376, 2. Minkkinenová 285, 3. H. Öbergová 255, 4. E. Öbergová, 5. Vittozziová 248, 6. Maren Kirkeeideová (Nór.) 239,..., 24. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 86, 49. KUZMINOVÁ 33, 68. KAPUSTOVÁ 16
