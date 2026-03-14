Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
< sekcia Šport

Levice a Lučenec si vybojovali postup do semifinále play off extraligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Vo futsalovej extralige si postup do semifinále vybojovali Levice a Lučenec. Bratislavská Pinerola a Tatran Prešov si vynútili tretí rozhodujúci zápas. Oba duely sa odohrajú v pondelok.



Futsal play off - štvrťfinále:

2. zápasy

Pinerola 1994 FA Bratislava - Podpor Pohyb Košice 7:1 (3:1)

Góly: 6. Vejřík, 14., 38. Gabriel Tóth, 16. Kyjovský, 24., 38., 39 Chamilla, - 15. Terpaj

/stav série 1:1/



4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava - FUTSAL KLUB Lučenec 1:8 (1:5)

Góly: 4. Paštrnák - 12. Jose Romero Molero, 16. Kaua De Azevedo Araujo, 17., 17. Soares Martins, 18. Faizi, 23. Vuletič, 24. Varšo, 28. Čajkovič (vlastný)

/konečný stav série 0:2, postúpil Lučenec/



Tatran Prešov futsal - MŠK Nové Zámky 5:3 (4:1)

Góly: 4. A. Hricov, 9. L. Hricov, 11., 37. Burcák, 20. Beliš, - 1. Molda, 21. Komora, 26. Petík, ČK: 28. Trojan (Prešov)

/stav série 1:1/



MIBA Banská Bystrica - Futsal Team Levice 4:5 (3:2)

Góly: 6. Kollár, 16. Vrábel, 18. Piškár, 38. Matúš Solárik - 1. T. Bielik, 20., 25. Hernan Zambrano Solorzano, 21. Ande Da Silva Junior, 32. Fredy Gutierrez Forero

/konečný stav série 0:2, postúpili Levice/
.

